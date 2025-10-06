Alles zu oe24VIP
Rangnick
© APA

Nach OP-Schock

Comeback mit Mini-Truppe: Rangnick startet mit acht Mann

06.10.25, 18:19 | Aktualisiert: 06.10.25, 19:24
Mission erste WM-Endrunde seit 1998 geht in die nächste Runde – und das mit einem wieder fitten Ralf Rangnick! Nach mehreren Operationen am Sprunggelenk übernahm der ÖFB-Teamchef am Montag wieder das Kommando. 

Nur vier Tage nach seiner Entlassung aus der Unfallklinik Murnau stand Ralf Rangnick schon wieder auf dem Trainingsplatz.  Der ÖFB-Teamchef, der sich zuletzt mehreren Operationen am Sprunggelenk unterziehen musste, leitete am Montag im Wiener Prater die erste Einheit vor dem WM-Quali-Doppel gegen San Marino (Donnerstag, 20.45 Uhr/live ORF 1) und drei Tage später gegen Rumänien.

Allerdings: Von einem vollbesetzten Kader war noch keine Spur! Gerade einmal acht Spieler standen beim Auftakt auf dem Platz – der Rest regenerierte im Teamhotel in der Wiener Innenstadt. Mit dabei: Kapitän David Alaba, Marko Arnautović, Michael Gregoritsch, Kevin Danso, Marco Grüll, Alexander Prass, Stefan Posch und Torhüter Nikolas Polster. 

Golf-Car statt Drahtesel 

Und Rangnick? Der zeigte sich trotz lädiertem Fuß, der noch durch eine Schiene gestützt wird, gewohnt aktiv – mit Spezialfahrzeug! Doch statt wie beim 2:1-Sieg gegen Gruppenleader Bosnien & Herzegowina tritt der 66-Jährige dieses Mal nicht in die Pedale, sondern kurvte mit dem Rapid-Golf-Car über den Trainingsplatz und gab Anweisungen – und mit Tempo!

Comeback mit Mini-Truppe: Rangnick startet mit acht Mann
Sportlich ist die Marschrichtung klar: Vier Spiele, vier Siege – Österreich liegt in der Quali-Gruppe H voll auf Kurs Richtung WM 2026. Gegen den Weltranglistenletzten San Marino sind drei Punkte Pflicht, ehe es drei Tage später in Bukarest ernst wird. Dort wartet Rumänien – und die nächste Chance, dem Traum von der ersten WM-Endrunde seit 1998 ein Stück näherzukommen.

