Posch-Baby
Vor WM-Quali-Doppel

Baby-Alarm: Dieser ÖFB-Star erwartet wieder Nachwuchs

06.10.25, 11:24
Das österreichische Nationalteam trifft sich am Montag wieder in Wien, um sich auf das spannende WM-Quali-Doppel gegen San Marino (9.10) und Rumänien (12.10) vorzubereiten. Einer kommt dabei mit besonders breitem Grinsen: Como-Legionär Stefan Posch! 

Der 28-Jährige hat nämlich auch abseits des Rasens Grund zur Freude. Gemeinsam mit seiner Frau Lena verkündete Posch auf Instagram, dass die beiden zum zweiten Mal Eltern werden. Vor einer traumhaften Kulisse im italienischen Portofino schrieb das Paar: „Ein weiterer Segen ist unterwegs. Runde zwei.“

Auch sportlich auf Kurs

Erst im März 2024 feierten die beiden die Geburt ihres Sohnes Romeo – jetzt steht Baby Nummer zwei in den Startlöchern. Ein emotionaler Moment für den ÖFB-Star, der sowohl privat als auch sportlich auf einer echten Erfolgswelle reitet.

Denn auch auf dem Platz läuft es rund: Mit dem ÖFB-Team steht Posch in der WM-Qualifikation voll auf Kurs. Gewinnt die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick die beiden kommenden Spiele – am Donnerstag daheim gegen Weltranglistenletzten San Marino und drei Tage später auswärts in Rumänien – dürfte Österreich schon jetzt die erste WM-Endrundenteilnahme seit 1998 so gut wie sicher haben.

