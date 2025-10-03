Rangnick zurück! Teamchef fit für WM-Quali gegen San Marino & Rumänien

Teamchef Ralf Rangnick ist zurück und fit für das WM-Quali-Doppel. Der ÖFB liegt nach fünf Siegen in fünf Spielen souverän an der Spitze. Am 9. Oktober trifft Österreich im Happel-Stadion auf San Marino.

Ralf Rangnick ist zurück am Platz. Der Teamchef des ÖFB wurde Donnerstag aus der Unfallklinik Murnau entlassen und leitet ab Montag das Training. Nach mehreren Eingriffen am Sprunggelenk hatte der 67-Jährige zwei Wochen im Spital verbracht. Jetzt kann er sich auf das WM-Quali-Doppel konzentrieren.

Österreich in idealer Ausgangsposition

Die österreichische Nationalmannschaft trifft am 9. Oktober (20.45 Uhr/live ORF & Sport24-Liveticker) im Wiener Happel-Stadion auf San Marino. Drei Tage später folgt das Auswärtsspiel in Bukarest gegen Rumänien. Der ÖFB liegt nach fünf Siegen in fünf Spielen souverän an der Spitze der Gruppe, Rumänien ist bereits fünf Punkte zurück.

Kader mit personellen Veränderungen

Im Aufgebot fehlen Torhüter Alexander Schlager, Verteidiger Max Wöber und Gernot Trauner. Dafür kehren Marco Friedl und WAC-Keeper Lukas Polster zurück. Rapid-Stürmer Nikolaus Wurmbrand hofft auf sein Debüt, David Alaba kommt mit Königsliga-Boost nach seinem 90-Minuten-Einsatz für Real Madrid.

WM 2026 mit politischen Nebengeräuschen

Während die erste erfolgreiche WM-Quali seit 1998 in Reichweite ist, drohen bei der WM 2026 politische Probleme. US-Präsident Donald Trump will bei Sicherheitsbedenken WM-Spiele in US-Städten kippen. FIFA-Vize Victor Montagliani konterte: "Der Fußball ist größer als jeder Einzelne." Präsentiert wurde der neue WM-Ball "Trionda" mit integrierter Sensorik.