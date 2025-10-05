ÖFB-Schock: Offensiv-Star fällt für WM-Quali aus

Teamchef Ralf Rangnick muss auf einen wichtigen Spieler verzichten.

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft muss in den anstehenden beiden WM-Qualifiktionspartien gegen San Marino und Rumänien auf Patrick Wimmer verzichten. Der Offensivspieler erlitt einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel und fällt "bis auf weiteres aus", teilte sein Club VfL Wolfsburg am Sonntag auf der eigenen Website mit.

Österreich trifft in der WM-Quali auf San Marino (zuhause) und Rumänien (auswärts). Mit zwei Siegen könnte die Rangnick-Elf einen wichtigen Schritt Richtung Endrunde in Nordamerika machen.

Im November stehen dann noch die Spiele auf Zypern und die vielleicht entscheidende Partie gegen Bosnien in Wien an.