Marc-André ter Stegen
Heißes Gerücht

Winter-Leihe: Top-Klub will Marc-André ter Stegen (33)

25.10.25, 12:46
Verlässt der deutsche Goalie den FC Barcelona? 

Acht Monate vor Beginn der Weltmeisterschaft in Nordamerika ist die Zukunft von Deutschlands Nummer 1 noch immer völlig offen. Marc-André ter Stegen ist nicht nur verletzt, sondern hat seinen Stammplatz beim FC Barcelona auch verloren.

Wechsel auf die Insel?

Ein Wechsel im Winter wäre wohl die letzte Chance für den 33-Jährigen, endlich bei einem großen Turnier im Tor zu stehen. Dabei gibt es nun offenbar einen attraktiven Interessenten. Wie Transfer-Insider Dean Jones gegenüber „Teamtalk“ berichtet, kann sich der FC Chelsea eine Leihe im Winter vorstellen.

Ter Stegen wäre dabei allerdings nur eine kurzfristige Lösung. Im Sommer wollen die Londoner dann Mike Maignan vom AC Milan ablösefrei verpflichten. Ob sich der deutsche Goalie einen leihweisen Wechsel nach England vorstellen kann, ist völlig offen. Bisher hat der 33-Jährige stets beteuert, bei Barca bleiben zu wollen.

