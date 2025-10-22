Spektakuläre Wende bei Marc-André ter Stegen (33)

Ein neuer Bericht aus Spanien sorgt für Wirbel.

Die Meldungen um Marc-André ter Stegen überschlagen sich derzeit regelrecht. Erst vergangene Woche berichtete die spanische Zeitung „Sport“, dass sich der deutsche Nationaltorhüter gegen einen Wechsel im Winter entschieden habe und seinen bis 2028 laufenden Vertrag beim FC Barcelona erfüllen wolle. Ter Stegen, der seit 2014 das Trikot der Katalanen trägt, soll demnach weiterhin fest an seine Rolle im Verein glauben und darauf hoffen, seinen Platz zwischen den Pfosten zurückzuerobern.

Flucht aus Barcelona?

Nun behauptet die „AS“ das genaue Gegenteil. Demnach will ter Stegen den spanischen Meister im Jänner verlassen und sieht sich bereits nach einem neuen Verein um. Der derzeit verletzte 33-Jährige hat seinen Stammplatz bei Barca verloren und droht deshalb auch, die WM in Nordamerika zu verpassen.

Eine Entscheidung wird es jedenfalls in den nächsten Monaten geben. Klar ist, dass Julian Nagelsmann wohl nur auf ter Stegen setzt, wenn dieser vor der WM auch regelmäßig zum Spielen kommt. Gut möglich, dass der Deutsche Barca nach 11 Jahren tatsächlich verlässt. Zuletzt wurde ter Stegen bereits mit mehreren Vereinen in der Premier League in Verbindung gebracht.