Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Primera Division
Marc-André ter Stegen
© Getty

Spanier berichten

Spektakuläre Wende bei Marc-André ter Stegen (33)

22.10.25, 07:04
Teilen

Ein neuer Bericht aus Spanien sorgt für Wirbel. 

Die Meldungen um Marc-André ter Stegen überschlagen sich derzeit regelrecht. Erst vergangene Woche berichtete die spanische Zeitung „Sport“, dass sich der deutsche Nationaltorhüter gegen einen Wechsel im Winter entschieden habe und seinen bis 2028 laufenden Vertrag beim FC Barcelona erfüllen wolle. Ter Stegen, der seit 2014 das Trikot der Katalanen trägt, soll demnach weiterhin fest an seine Rolle im Verein glauben und darauf hoffen, seinen Platz zwischen den Pfosten zurückzuerobern. 

Flucht aus Barcelona?

Nun behauptet die „AS“ das genaue Gegenteil. Demnach will ter Stegen den spanischen Meister im Jänner verlassen und sieht sich bereits nach einem neuen Verein um. Der derzeit verletzte 33-Jährige hat seinen Stammplatz bei Barca verloren und droht deshalb auch, die WM in Nordamerika zu verpassen.

Eine Entscheidung wird es jedenfalls in den nächsten Monaten geben. Klar ist, dass Julian Nagelsmann wohl nur auf ter Stegen setzt, wenn dieser vor der WM auch regelmäßig zum Spielen kommt. Gut möglich, dass der Deutsche Barca nach 11 Jahren tatsächlich verlässt.  Zuletzt wurde ter Stegen bereits mit mehreren Vereinen in der Premier League in Verbindung gebracht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden