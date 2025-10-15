Alles zu oe24VIP
Marc-André ter Stegen
© Getty

WM-Knaller

Knalleffekt: Marc-André ter Stegen hat sich entschieden

15.10.25, 07:45
Teilen

Der deutsche Goalie trifft eine überraschende Transfer-Entscheidung 

Nach dem Rücktritt von Manuel Neuer winkte Marc-André ter Stegen erstmals bei einem großen Turnier die Rolle als Einser-Goalie. Dann verletzte sich der 33-Jährige aber nicht nur, ter Stegen wurde beim FC Barcelona auch eiskalt aussortiert.

Kein Wechsel

Der Deutsche ist hinter Joan Garcia und Wojciech Szczęsny nur noch die Nummer 3 der Katalanen und hat wohl schlechte Chancen auf Einsatzzeit vor der WM. Wie die spanische Zeitung As berichtet, hat sich ter Stegen nun aber dennoch GEGEN einen Wechsel im Winter entschieden. Der 33-Jährige will demnach bei Barca bleiben und hofft weiterhin auf seine Chance beim spanischen Meister.

Damit riskiert ter Stegen allerdings sein WM-Ticket. Zuletzt forderten in Deutschland immer mehr Experten und Fans ein Comeback von Manuel Neuer im DFB-Team.

