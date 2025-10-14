Neuer-Comeback: Nagelsmann spricht Klartext

Der Bundestrainer spricht über eine Rückkehr von Manuel Neuer.

Kein Thema beschäftigt Fußball-Deutschland acht Monate vor Beginn der WM in Nordamerika so sehr wie ein mögliches Comeback von Manuel Neuer. Zur Erinnerung: Der Bayern-Goalie hatte nach der EM 2024 seinen Rücktritt in der Nationalmannschaft erklärt. Nach der Verletzung und Ausbootung von Marc-André ter Stegen wurden zuletzt aber Stimmen laut, die eine Rückkehr des 39-Jährigen forderten.

Nagelsmann wundert sich

DFB-Trainer Julian Nagelsmann wirkt von der Causa sichtlich genervt. „Die Diskussion ist für keinen von Vorteil“, so der Teamchef nach dem Spiel in Nordirland. „Auch für Manu ehrlich gesagt nicht, für die Ruhe, die er bei Bayern auch braucht, für seine zweifelsfrei guten Leistungen. Meines Wissens ist Manu ja auch zurückgetreten“, so Nagelsmann weiter.

© getty

„Ich wundere mich trotzdem immer, warum wir das jede Woche drei Stunden diskutieren. Zweifelsfrei spielt er eine gute Saison, aber wir haben aktuell kein Torwartproblem.“ Eine Hintertür lässt sich Nagelsmann aber offen. „Das kann im Sommer alles anders werden, wenn ganz viele Dinge schlecht laufen. Aber aktuell ist die Diskussion ehrlich gesagt nicht zielführend.“