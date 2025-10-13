Deutschland rettet 1:0-Sieg in Nordirland

Mit einem 1:0-Zittersieg gegen Nordirland bleibt Deutschland punktegleich mit der Slowakei Tabellenführer in der WM-Qualifikationsgruppe A. Goldtorschütze war Nick Woltemade. Die Nordiren sind nach der ersten Heim-Niederlage seit zwei Jahren mit drei Punkten Rückstand Dritter.

Woltemade (23) jubelte in Belfast über sein Debüt-Tor im sechsten Länderspiel - ein überaus umstrittenes: Eckball von Raum, der 1,88 Meter große Woltemade nudelt die Kugel mit der Schulter ins Tor. Nach langem VAR-Hin-und-Her wird der Treffer schließlich gegeben (31.).

Tormann Oliver Baumann hielt die Null für die Deutschen vor allem im Finish fest. Zusätzliches Glück hatten Kimmich & Co., dass der vermeintliche Führungstreffer der Nordiren durch Ballard (14.) wegen Abseits zurückgenommen wurde. Schönheitspreis gewann die Mannschaft von Julian Nagelsmann nicht, geht aber im November als Tabellenführer in die finalen Qualifikations-Partien in Luxemburg und in Leipzig gegen Slowaken, die dank 2:0-Heimsieg gegen Luxemburg an den Deutschen dran blieben.

Frankreich ohne Mbappé nur 2:2 gegen Island

In Gruppe D geriet Frankreich beim 2:2 in Island ohne den am Knöchel verletzten Kapitän Kylian Mbappé in durch Victor Palsson (39.) in Rückstand. Christopher Nkunku (63.) und Jean-Philippe Mateta (68.) brachten den Favoriten zwar in Führung, die Isländer fanden aber prompt eine Antwort und holten dank Kristian Hlynsson (70.) einen Punkt. Frankreich führt weiter die Tabelle der Gruppe D an, aber nur noch drei Punkte vor der Ukraine, die am 13. November in Paris gastiert.

Die Ukrainer gewannen die vom österreichischen Schiedsrichter Sebastian Gishamer geleitete Partie gegen Aserbaidschan 2:1 (1:1).

Slowenen stoppen Schweizer

Slowenien stoppte in der Gruppe B den Schweizer Siegeszug. Nach davor drei Siegen in drei Spielen und 9:0 Toren mussten sich die Eidgenossen in Ljubljana mit einem torlosen Remis begnügen. Die Schweizer führen aber noch immer mit drei Punkten vor dem Kosovo. Die Mannschaft des ehemaligen ÖFB-Teamchefs Franco Foda wahrte mit einem von Fisnik Asllani (32.) fixierten 1:0 in Schweden die Chance auf Platz eins. Die Skandinavier halten nach vier Partien weiter nur bei einem Zähler, Jon Dahl Tomasson wird wohl nicht mehr lange Teamchef sein.

Belgien übernahm J-Tabellenführung

In der Gruppe J übernahm Belgien mit einem 4:2 (2:1) in Wales die Tabellenführung. Nach 0:1-Rückstand (8.) sorgten Kevin de Bruyne per Elfmeter (18.) und Thomas Meunier (24.) rasch für die Wende. De Bruyne (76.) mit seinem zweiten verwandelten Strafstoß und Leandro Trossard (90.) fixierten im Finish den Sieg. Im Parallelspiel kam der bisherige Spitzenreiter Nordmazedonien zu Hause gegen Kasachstan nur zu einem 1:1 (0:0).