FC Bayern macht Barca Konkurrenz bei Ex-Austrianer
FC Bayern macht Barca Konkurrenz bei Ex-Austrianer

28.10.25, 11:45
Er ist eine der Entdeckungen der aktuellen Bundesliga-Saison, Fans der Wiener Austria ist er schon länger ein Begriff: Fisnik Asllani. Mit sechs Toren und zwei Vorlagen spielt sich der 23-Jährige auf die Zettel von Bayern München.

In der Saison 2023/24 war der in Deutschland geborene Kosovare an die Veilchen ausgeliehen und brachte es immerhin auf 21 Einsätze im Sturmzentrum. Bei nur fünf Treffern konnte er sein Talent aber nur stellenweise aufblitzen lassen.

Erst bei seiner Elversberg-Leihe in der 2. Bundesliga und jetzt in Deutschlands höchster Spielklasse, zurück bei seinem Stammverein TSG Hoffenheim, entfaltet Asllani sein Potenzial. Unter Christian Ilzer ist er in dieser Saison gesetzt.

Asllani der nächste Harry Kane?

Nach zuletzt Gerüchten um ein Interesse des FC Barcelona, steigt laut Sky-Transferexperte Florian Plettenberg jetzt auch Bayern München in den Poker ein. Trotz seiner Größe von 1,91 Metern ist Asllani ein technischer, hart arbeitender Stürmer und bildet somit einen idealen Backup für Superstar Harry Kane (32).

Eine leistbare Ausstiegsklausel soll vorhanden sein.

