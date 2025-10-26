Vertrag läuft 2027 aus! Bayern plant Laimer-Verlängerung

Konrad Laimer läuft, kämpft, liefert – und das auf jeder Position, die Vincent Kompany ihm zutraut. Der ÖFB-Legionär ist unter dem Bayern-Trainer zu einem der konstantesten und wertvollsten Spieler geworden. Jetzt soll der "Vielseitigkeits-König" dafür belohnt werden: Mit einem neuen Vertrag.

Denn wie der BILD-Podcast „Bayern Insider“ berichtete, sollen bereits Gespräche über eine Verlängerung laufen. Noch liegt zwar kein schriftliches Angebot auf dem Tisch, doch die Zeichen stehen klar auf Einigung. Die Bayern wollen früh Planungssicherheit schaffen und vermeiden, dass sich die Verhandlungen wie bei früheren Leistungsträgern unnötig hinziehen.

Noch dieses Jahr soll alles fixiert werden

Laimer kam im Sommer 2023 ablösefrei von RB Leipzig – ein Deal, der sich heute als echtes Schnäppchen mit Seltenheitswert entpuppt. Während andere Millionen kosteten, wurde der Österreicher zum Musterprofi, der alles mitbringt, was Kompanys Bayern so stark macht: Mentalität, Zweikampfstärke und totale Team-Orientierung. „Man kann ihn überall brauchen – immer fleißig, immer da“, lobte BILD-Reporter Christian Falk den 28-Jährigen-Allrounder. Und das stimmt: Egal ob auf der Sechs, der Acht, als Rechtsverteidiger oder wie zuletzt bei der 4:0-Gala gegen Brügge in der Champions League sogar auf der linken Außenbahn – Laimer liefert verlässlich ab.

BILD-Insider Tobi Altschäffl verriet, dass die Verantwortlichen bereits aktiv geworden sind: „Es gab erste Gespräche, noch kein schriftliches Angebot, aber das wird demnächst kommen.“ Und er legt sich fest: „Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage: Noch in diesem Jahr gibt’s die Unterschrift.“ Eine Prognose, die zum aktuellen Klima an der Säbener Straße passt. Kompany und Sportdirektor Christoph Freund setzen auf Klarheit, auf Stabilität und auf Spieler, die dem Team Struktur geben.

Laimer: »Ich bin für alles offen«

„Wir hoffen, dass er noch viele Jahre hier spielen wird", schwärmte auch Freund. Für den Ex-bullen-Boss ist Laimer ein Paradebeispiel für die neue Bayern-DNA: weniger Ego, mehr Mannschaft. Und auf dem Platz bestätigt der 28-Jährige diese Philosophie eindrucksvoll. Laimer. Und auch der Salzburger selbst hat längst signalisiert, dass er bleiben will. Bei Sky sagte er: „Ich bin für alles offen. Ich fühle mich hier sehr wohl.“ Worte, die wie Musik in den Ohren der Bayern-Bosse klingen. Eine Einigung scheint nur noch eine Frage der Zeit.