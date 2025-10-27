Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß
© sampics/Corbis via Getty Images

Nahe München

Knalleffekt: Bayern will DIESES Stadion kaufen

27.10.25, 11:31
Teilen

Zusätzlich zur Allianz Arena will der deutsche Meister ein weiteres Stadion kaufen. 

Der FC Bayern München steht kurz davor, sich ein zweites Stadion zu sichern. Nach Informationen der Bild möchte der Rekordmeister den Hachinger Sportpark übernehmen – die Heimstätte der SpVgg Unterhaching. Demnach laufen bereits Gespräche über einen möglichen Kauf des Stadions südlich von München. 

Mit dem Kauf des Hachinger Sportparks verfolgt der FC Bayern eine klare Strategie: Der Verein will seine Infrastruktur erweitern und sich langfristig mehr Flexibilität sichern. Ein zweites Stadion würde zahlreiche Vorteile bieten – etwa als Austragungsort für Spiele der Frauenmannschaft, der zweiten Mannschaft oder der Jugendteams. Auch Testspiele, Turniere oder Vereinsveranstaltungen könnten dort stattfinden, ohne die Allianz Arena zu beanspruchen.

Unterhaching
© Getty

Der Hachinger Sportpark gilt als traditionsreiches, aber modernisierungsfähiges Stadion mit einer Kapazität von rund 15.000 Zuschauern. Seine Nähe zu München macht ihn zu einer idealen Ergänzung für den FC Bayern. Zudem könnte der Klub das Gelände nach eigenen Vorstellungen weiterentwickeln und als Teil seines Nachwuchs- und Frauenfußball-Konzepts nutzen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden