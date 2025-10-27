Knalleffekt: Bayern will DIESES Stadion kaufen

Zusätzlich zur Allianz Arena will der deutsche Meister ein weiteres Stadion kaufen.

Der FC Bayern München steht kurz davor, sich ein zweites Stadion zu sichern. Nach Informationen der Bild möchte der Rekordmeister den Hachinger Sportpark übernehmen – die Heimstätte der SpVgg Unterhaching. Demnach laufen bereits Gespräche über einen möglichen Kauf des Stadions südlich von München.

Mit dem Kauf des Hachinger Sportparks verfolgt der FC Bayern eine klare Strategie: Der Verein will seine Infrastruktur erweitern und sich langfristig mehr Flexibilität sichern. Ein zweites Stadion würde zahlreiche Vorteile bieten – etwa als Austragungsort für Spiele der Frauenmannschaft, der zweiten Mannschaft oder der Jugendteams. Auch Testspiele, Turniere oder Vereinsveranstaltungen könnten dort stattfinden, ohne die Allianz Arena zu beanspruchen.

Der Hachinger Sportpark gilt als traditionsreiches, aber modernisierungsfähiges Stadion mit einer Kapazität von rund 15.000 Zuschauern. Seine Nähe zu München macht ihn zu einer idealen Ergänzung für den FC Bayern. Zudem könnte der Klub das Gelände nach eigenen Vorstellungen weiterentwickeln und als Teil seines Nachwuchs- und Frauenfußball-Konzepts nutzen.