Manuel Neuer
© Getty

Bayern-Star

Neues Sensations-Gerücht um Manuel Neuer (39)

22.10.25, 09:08
So plant der FC Bayern mit dem Star-Keeper. 

Manuel Neuer ist inzwischen zwar bereits 39 Jahre alt, der Bayern-Goalie gehört aber nach wie vor zu den besten Torhütern der Welt. Während deutsche Medien zuletzt vor allem über ein Nationalmannschafts-Comeback Neuers bei der WM im kommenden Jahr spekulieren, gibt es nun auch Überlegungen über eine Vertragsverlängerung.

Karriereende erst mit 42?

Der Vertrag Manuel Neuers läuft am Ende der aktuellen Saison aus. Wie die BILD berichtet, plant der FC Bayern aber weiter mit seinem Kapitän. So kann sich der deutsche Meister vorstellen, dem 39-Jährigen zu Beginn des Jahres 2026 einen neuen Einjahresvertrag anzubieten. Auch Neuer sei bereit, sein Karriereende noch einmal zu verschieben. Laut BILD ist nicht einmal ausgeschlossen, dass Neuer sogar bis 2028 im Tor der Bayern steht. Dann wäre der Goalie bereits 42 Jahre alt.

Falls Neuer wirklich verlängert, steht wohl auch das Bayern-Aus von Alexander Nübel fest. Der 29-Jährige ist aktuell an den VfB Stuttgart verliehen.

