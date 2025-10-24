Alles zu oe24VIP
FC Bayern
Geheim-Termin

8-Stunden-Treffen um die Zukunft des FC Bayern

24.10.25, 10:26
Beim FC Bayern München fand am vergangenen Wochenende eine groß angelegte Strategie-Konferenz statt.  

In der Allianz Arena kamen führende Verantwortliche des Vereins zu einem mehrstündigen internen Workshop zusammen, um über die zukünftige Ausrichtung des Rekordmeisters zu beraten.

Die Tagung, die laut BILD rund acht Stunden dauerte, wurde von Sportvorstand Max Eberl initiiert und moderiert. Unterstützt wurde er von Kathleen Krüger, der langjährigen Teammanagerin, die inzwischen eine übergeordnete Rolle im Clubmanagement einnimmt. Beide sollen laut Teilnehmern offen und konstruktiv durch den Tag geführt haben.

Strategie für kommende Jahre

Ziel des Treffens war es, die strategische Basis des Vereins zu stärken und den Kurs für die kommenden Jahre festzulegen. Dabei ging es unter anderem um Themen wie Kaderplanung, Nachwuchsarbeit, Führungsstruktur und sportliche Philosophie. Eberl soll betont haben, dass der FC Bayern „wieder klarer definieren muss, wofür er steht“ – sportlich wie organisatorisch.

Neben dem sportlichen Bereich wurden auch interne Abläufe und Kommunikationsstrukturen analysiert. Die Verantwortlichen wollen künftig noch enger zusammenarbeiten, um schnelle und einheitliche Entscheidungen treffen zu können. Der Workshop diente laut Clubkreisen weniger dazu, konkrete Maßnahmen sofort zu beschließen, sondern vielmehr, um eine gemeinsame Vision zu entwickeln.

