Bayern-Hammer: Geheimtreffen mit England-Star

Wechselt der englische Nationalspieler nach München?

Marc Guehi gilt als einer der heißesten Aktien auf dem Transfermarkt. Der Verteidiger von Oliver Glasners Crytstal Palace ist im Sommer ablösefrei und kann sich seinen nächsten Club aussuchen.

Interessiert ist dabei auch der FC Bayern – der deutsche Meister macht nun offenbar auch ernst. Wie Sky berichtet, hat sich Max Eberl vergangene Woche bereits mit dem 25-Jährigen getroffen und über einen Wechsel nach München gesprochen. Für die Bayern wäre Guehi eine optimale Verstärkung in der Innenverteidigung, vor allem dann, wenn Upamecano seinen Vertrag nicht verlängert.

Glasner mit Ex-Kapitän Guehi © Getty

Einfach wird eine Verpflichtung des 26-fachen englischen Teamspielers allerdings nicht. Vor allem der FC Liverpool zeigt weiterhin großes Interesse an Guehi – ein Transfer am Deadline Day scheiterte erst am Veto Glasners.