Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
Max Eberl
© Getty

Heißes Gerücht

Bayern-Hammer: Geheimtreffen mit England-Star

24.10.25, 07:54
Teilen

Wechselt der englische Nationalspieler nach München? 

Marc Guehi gilt als einer der heißesten Aktien auf dem Transfermarkt. Der Verteidiger von Oliver Glasners Crytstal Palace ist im Sommer ablösefrei und kann sich seinen nächsten Club aussuchen.

Interessiert ist dabei auch der FC Bayern – der deutsche Meister macht nun offenbar auch ernst. Wie Sky berichtet, hat sich Max Eberl vergangene Woche bereits mit dem 25-Jährigen getroffen und über einen Wechsel nach München gesprochen. Für die Bayern wäre Guehi eine optimale Verstärkung in der Innenverteidigung, vor allem dann, wenn Upamecano seinen Vertrag nicht verlängert.

Guehi

Glasner mit Ex-Kapitän Guehi  

© Getty

Einfach wird eine Verpflichtung des 26-fachen englischen Teamspielers allerdings nicht. Vor allem der FC Liverpool zeigt weiterhin großes Interesse an Guehi – ein Transfer am Deadline Day scheiterte erst am Veto Glasners.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden