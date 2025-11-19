Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Türkei
ter Stegen
© getty

Türkei-Lockruf!

Barcelona-Keeper ter Stegen im Visier von Beşiktaş

19.11.25, 18:55
Teilen

Beşiktaş Istanbul plant offenbar eine Transfer-Offensive für Marc-Andre ter Stegen. Der türkische Klub soll ein Leihangebot für den Barcelona-Torwart eingereicht haben.

Laut spanischen Medienberichten hat Beşiktaş ein Leihangebot für Marc-Andre ter Stegen eingereicht. Das Angebot soll eine nicht verpflichtende Kaufoption in Höhe von 8 Millionen Euro enthalten. Der türkische Klub ist bereit, das vollständige Gehalt des deutschen Nationaltorwarts für die zweite Saisonhälfte zu übernehmen.

Angebot mit Kaufoption

Das Leihgeschäft beinhaltet eine optionale Kaufklausel über 8 Millionen Euro. Barcelona hat die endgültige Entscheidung angeblich komplett dem Spieler überlassen. Sollte ter Stegen einen Wechsel wünschen, würde der spanische Club einem Transfer im Januar zustimmen.

Besiktas stadium
© getty

Schlüsselrolle für Eduard Graf

Eine zentrale Rolle in den Verhandlungen spielt Beşiktaş' Technik- und Scouting-Direktor Eduard Graf. Der deutsche Funktionär soll seinem Landsmann ter Stegen eine Garantie für regelmäßige Einsätze in der Startelf geben. Diese Perspektive könnte für den Torwart entscheidend sein.

Verletzung verzögert Entscheidung

Allerdings hat der Torwart derzeit andere Prioritäten: Er muss sich vollständig von seiner Rückenverletzung erholen, die ihn bisher in dieser Saison an allen Einsätzen hinderte. Ter Stegen konzentriert sich zunächst auf seine Rückkehr in die Form.

Vertrag bis 2028

Ter Stegen steht bei Barcelona noch bis Sommer 2028 unter Vertrag. Während des vergangenen Sommers war der Name des deutschen Torwarts bereits häufig mit Stadtrivalen Galatasaray Istanbul in Verbindung gebracht worden. Der Wechsel innerhalb der Türkei wäre somit möglich.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden