Barcelona-Keeper ter Stegen im Visier von Beşiktaş

Beşiktaş Istanbul plant offenbar eine Transfer-Offensive für Marc-Andre ter Stegen. Der türkische Klub soll ein Leihangebot für den Barcelona-Torwart eingereicht haben.

Laut spanischen Medienberichten hat Beşiktaş ein Leihangebot für Marc-Andre ter Stegen eingereicht. Das Angebot soll eine nicht verpflichtende Kaufoption in Höhe von 8 Millionen Euro enthalten. Der türkische Klub ist bereit, das vollständige Gehalt des deutschen Nationaltorwarts für die zweite Saisonhälfte zu übernehmen.

Angebot mit Kaufoption

Das Leihgeschäft beinhaltet eine optionale Kaufklausel über 8 Millionen Euro. Barcelona hat die endgültige Entscheidung angeblich komplett dem Spieler überlassen. Sollte ter Stegen einen Wechsel wünschen, würde der spanische Club einem Transfer im Januar zustimmen.

Schlüsselrolle für Eduard Graf

Eine zentrale Rolle in den Verhandlungen spielt Beşiktaş' Technik- und Scouting-Direktor Eduard Graf. Der deutsche Funktionär soll seinem Landsmann ter Stegen eine Garantie für regelmäßige Einsätze in der Startelf geben. Diese Perspektive könnte für den Torwart entscheidend sein.

Verletzung verzögert Entscheidung

Allerdings hat der Torwart derzeit andere Prioritäten: Er muss sich vollständig von seiner Rückenverletzung erholen, die ihn bisher in dieser Saison an allen Einsätzen hinderte. Ter Stegen konzentriert sich zunächst auf seine Rückkehr in die Form.

Vertrag bis 2028

Ter Stegen steht bei Barcelona noch bis Sommer 2028 unter Vertrag. Während des vergangenen Sommers war der Name des deutschen Torwarts bereits häufig mit Stadtrivalen Galatasaray Istanbul in Verbindung gebracht worden. Der Wechsel innerhalb der Türkei wäre somit möglich.