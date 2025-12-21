Alles zu oe24VIP
ÖSV-Damen gehen bei Goggia-Sieg leer aus
© gepa

Super-G Val d'Isère

ÖSV-Damen gehen bei Goggia-Sieg leer aus

21.12.25, 10:59 | Aktualisiert: 21.12.25, 12:34
Die Italienerin Sofia Goggia gewann den Super-G in Val d'Isère vor St.-Moritz-Sensationssiegerin Alice Robinson (NZL/+0,15) und US-Comebackstar Lindsey Vonn (+0,36). Beste Österreicherin: Conny Hütter als Sechste.

Die ÖSV-Damen fuhren auch im zweiten Super-G der noch jungen Olympia-Saison klar am Podest vorbei.

Trotzdem war Conny Hütter, 24 Stunden zuvor umjubelte Siegerin in der Abfahrt, über ihren 6. Platz (+0,84) nicht wirklich unzufrieden.

"War nicht der Mörderrun"

"Es war nicht der Mörderrun, den es gebraucht hätte für die Sofia, die hat alles perfekt erwischt", so unsere beste Speed-Rennläuferin. Im unteren Streckenteil hatte sie sich zudem von Windböen gebremst gefühlt. 

Ariane Rädler fuhr als zweitbeste Österreicherin auf Platz 8, Nina Ortlieb wurde 15.

ÖSV-Damen gehen bei Goggia-Sieg leer aus
© oe24

Goggia über Bestzeit "überrascht"

"Überrascht" von ihrer Bestzeit zeigte sich Sofia Goggia, "weil ich noch viele Reserven hatte."

Die Zweitplatzierte Alice Robinson bleibt in der Super-G-Spezialwertung vorn. Im Gesamtweltcup liegt die Neuseeländerin nur noch 74 Punkte hinter Leaderin Mikaela Shiffrin (USA), die den Val d'Isère-Super-G ausließ.

Lindsey Vonn (41), vor einer Woche Sensationssiegerin beim Downhill-Auftakt in St. Moritz und am Samstag Abfahrts-Dritte in Val d'Iisère war nach einer durchwachsenen Fahrt zufrieden mit ihrem ersten Super-G-Podest.

++Der Damen-Super-G von Val d'Isere zum Nachlesen im OE24-Liveticker!++

++ Mehr in Kürze ++

