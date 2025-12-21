ÖSV-Damen gehen bei Goggia-Sieg leer aus

Die Italienerin Sofia Goggia gewann den Super-G in Val d'Isère vor St.-Moritz-Sensationssiegerin Alice Robinson (NZL/+0,15) und US-Comebackstar Lindsey Vonn (+0,36). Beste Österreicherin: Conny Hütter als Sechste.

Die ÖSV-Damen fuhren auch im zweiten Super-G der noch jungen Olympia-Saison klar am Podest vorbei.

Trotzdem war Conny Hütter, 24 Stunden zuvor umjubelte Siegerin in der Abfahrt, über ihren 6. Platz (+0,84) nicht wirklich unzufrieden.

"War nicht der Mörderrun"

"Es war nicht der Mörderrun, den es gebraucht hätte für die Sofia, die hat alles perfekt erwischt", so unsere beste Speed-Rennläuferin. Im unteren Streckenteil hatte sie sich zudem von Windböen gebremst gefühlt.

Ariane Rädler fuhr als zweitbeste Österreicherin auf Platz 8, Nina Ortlieb wurde 15.

Goggia über Bestzeit "überrascht"

"Überrascht" von ihrer Bestzeit zeigte sich Sofia Goggia, "weil ich noch viele Reserven hatte."

Die Zweitplatzierte Alice Robinson bleibt in der Super-G-Spezialwertung vorn. Im Gesamtweltcup liegt die Neuseeländerin nur noch 74 Punkte hinter Leaderin Mikaela Shiffrin (USA), die den Val d'Isère-Super-G ausließ.

Lindsey Vonn (41), vor einer Woche Sensationssiegerin beim Downhill-Auftakt in St. Moritz und am Samstag Abfahrts-Dritte in Val d'Iisère war nach einer durchwachsenen Fahrt zufrieden mit ihrem ersten Super-G-Podest.

