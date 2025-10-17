So sehen Sie die Erste Bank Open live im TV

Wenn die Tennis-Stars in Wien aufschlagen, sind die Fans weiter hautnah dabei.

ServusTV verlängert seinen Vertrag als offizieller TV-Partner und Host-Broadcaster der Erste Bank Open bis 2027. Damit gibt’s künftig noch mehr Weltklasse-Tennis live im Free-TV.

Mehr Live-Matches – exklusiv bei ServusTV

Seit 2020 bilden ServusTV und die Erste Bank Open ein eingespieltes Doppel. Nun wurde die erfolgreiche Partnerschaft um drei Jahre verlängert. Tennisfans dürfen sich freuen: Täglich werden künftig drei statt bisher zwei Live-Matches vom Centre Court übertragen.

Zudem sind beide Halbfinals und das große Finale exklusiv bei ServusTV zu sehen. Alle Matches laufen außerdem im Livestream bei ServusTV On.

„ServusTV bringt die Erste Bank Open in höchster Qualität zu den Tennisfans nach Hause. Mit der Verlängerung setzen wir unseren erfolgreichen Weg fort“, sagt Turnierdirektor Herwig Straka.

Topstars in Wien am Start

Ab Montag, 20. Oktober, wird die Wiener Stadthalle wieder zum Tennis-Mekka. Mit dabei sind Jannik Sinner, Alexander Zverev, Alex de Minaur, Lorenzo Musetti und Karen Khachanov. Auch Daniil Medvedev, Andrey Rublev sowie die US-Boys Tommy Paul und Frances Tiafoe sorgen für internationales Staraufgebot. Für Österreich schlagen Filip Misolic und Jurij Rodionov auf.

Experten und Kommentatoren im Einsatz

Kommentiert werden die Matches von Christian Nehiba, Philipp Krummholz, Michael Waldmann und Markus Kienbacher.

Als Experten sind Alexander Antonitsch und Stefan Koubek im Einsatz. Moderator Christian Baier und Barbara Schett melden sich täglich ab 13:20 Uhr live aus der Wiener Stadthalle.

Sendezeiten bei ServusTV und ServusTV On

Fr., 17.10.: Red Bull Bassline – ServusTV On ab 19:55 Uhr

Mo., 20.10. – Do., 23.10.: Täglich live ab 13:20 Uhr

Fr., 24.10.: Viertelfinale ab 13:20 Uhr

Sa., 25.10.: Halbfinale ab 14:45 Uhr

So., 26.10.: Finale ab 13:45 Uhr