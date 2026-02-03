Alles zu oe24VIP
René Benko
© APA/EXPA/ JOHANN GRODER

Verhandlung

Mafia-Entscheidung um Benko am Donnerstag

03.02.26, 16:17
Am Donnerstag wird in Italien verhandelt. 

Die in Italien laufenden Ermittlungen gegen Signa-Pleitier René Benko wegen des Vorwurfs der Bildung einer kriminellen Vereinigung, also einer Mafia, könnten am Donnerstag ihr Ende haben. 

Denn eigentlich hat die Staatsanwaltschaft bereits einen Antrag auf Einstellung des Verfahrens gestellt. Dem wurde vom Trentiner Untersuchungsrichter aber noch nicht stattgegeben. 

Am Donnerstag findet nun eine Verhandlung hinter verschlossenen Türen statt, in der Staatsanwalt, Verteidiger und Beschuldigte vorgeladen sind. 

Benkos Anwalt Norbert Wess erklärte im Dezember, es sei "überhaupt nicht ungewöhnlich, dass der Untersuchungsrichter – bei einem derart prominenten Fall – dazu noch eine kurze Anhörung der Parteien anberaumt", ehe das Verfahren eingestellt werde. Wess war am Dienstag für oe24 nicht erreichbar.

