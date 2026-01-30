Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 30.01.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Bringen Sie mehr Geduld auf! Und auch etwas mehr Sinn für Romantik.

Beruf: Bleiben Sie cool! Man kann ruhig auch mal einen Schritt zurück gehen.

Fitness: Lassen Sie heute allen Stress los und gestehen Sie sich mehr Ruhe zu!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Ein bisschen fürsorglicher! Am besten unauffällig, ohne Erwartungen.

Beruf: Achtsames Miteinander! Mit gutem Teamgeist läuft alles viel besser.

Fitness: Sie sollten sich ein bisschen verwöhnen. Was tut denn Ihrer Seele gut?

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Einfühlsam! Es ist wichtig, die Bedürfnisse des Partners wahrzunehmen!

Beruf: Verwenden Sie mehr Sorgfalt auf Details! Achtsamkeit ist das Thema.

Fitness: Schauen Sie besser auf Ihre Ernährung, essen Sie heute in aller Ruhe!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Man ist Ihnen heute durchaus gewogen, reagieren Sie positiv darauf!

Beruf: Bringen Sie neue Ideen ein, Ihre Anregungen sind sicher willkommen.

Fitness: Versorgen Sie sich gut mit gesundem Essen! Wasser ist auch wichtig.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Setzen Sie Ihren Familiensinn ein, ohne das Kommando zu übernehmen.

Beruf: Gehen Sie mit anderen sehr verständnisvoll um, drängen Sie nicht!

Fitness: Weniger Druck, mehr Sorgfalt! Achten Sie gut auf Ihre Bedürfnisse!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Aufmerksamkeit wird geschätzt. Nutzen Sie also Ihre Hilfsbereitschaft!

Beruf: Achten Sie auf eine besonders kollegiale Haltung! Tut dem Klima gut.

Fitness: Wieder etwas empfindliche Verdauung. Ernähren Sie sich achtsamer!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Geben Sie sich heute lieber ein bisschen leiser und verständnisvoller!

Beruf: Seien Sie ein wenig diplomatischer! Ihre Ideen behaupten sich ohnehin.

Fitness: Ein Schönheitsbad, Kerzenschein und guter Kräutertee heben Ihre Laune.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Verwöhnen und verwöhnen lassen, aber ohne große Ansprüche zu stellen!

Beruf: Ihr Knowhow könnte gefragt sein. Seien Sie mit Rat und Tat zu Stelle!

Fitness: Alles wieder etwas ruhiger. Ein guter Tag für Regenerationsmaßnahmen.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Heute ist Fürsorglichkeit gefragt. Und packen Sie mehr Feingefühl aus!

Beruf: Ein gutes Arbeitsklima ist am wichtigsten. Mitdenken und mitfühlen!

Fitness: Langsamer und mehr Augenmerk auf Versorgung und Wohlbefinden!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Seien Sie ein bisschen empathischer! Man möchte sich umsorgt fühlen.

Beruf: Gehen Sie mit Widerständen und Konflikten cooler und geduldiger um!

Fitness: Ersparen Sie sich unnötige Aufregung, entspannen Sie sich mit Yoga!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Hören Sie aufmerksam zu, fühlen Sie sich ein! Und etwas romantischer!

Beruf: Achten Sie auf Reaktionen anderer, gehen Sie freundlich darauf ein!

Fitness: Tun Sie mehr für Ihr Wohlbefinden: Mehr Schlaf und gute Ernährung!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Sie kommen bestimmt gut an. Punkten Sie mit Ihrem Einfühlungsvermögen!

Beruf: Ihr Verständnis für die Sorgen anderer tut gut. Zuhören und helfen!

Fitness: Ganz gelassen durch den Tag! Genießen Sie einfach, was Ihnen guttut!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.