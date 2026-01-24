Scheib ausgeschieden! Sara Hector gewinnt RTL-Krimi

Die Entscheidung um die Riesentorlauf-Kristallkugel ist vertragt! Julia Scheib verbremst sich auf Bestzeit-Kurs und scheidet damit aus. Camille Rast (+0:33) blieb auch hinter Sara Hector (2:23:86) und schaffte es nicht aufs Podest.

Die Schweizerin Rast landet damit auf Platz vier, kann den Weltcup-Rückstand auf Scheib aber drastisch reduzieren. Auch die Schwedin Hector rückt damit wieder näher. Ebenfalls aufs Podest schaffte es erstmals Mikaela Shiffrin auf Rang drei (+0:23). Ihre Landsfrau Paula Moltzan wurde Zweite (+0:18).

Scheib führt nun mit 560 Punkten vor Rast mit 471 und Hector mit 429. Alice Robinson, bislang mit zwei Siegen vorne dabei, schaffte es nicht in den zweiten Durchgang und musste unter Tränen die Kristallkugel aufgeben.

Scheib gab sich im ORF-Interview aber vergleichsweise entspannt: "Ich war nicht sauber auf dem Ski. Ich hätte heute gerne ein gutes Ergbnis mitgenommen. Das ist Part of the game. Es war schon mehr Risiko dabei, ich habe ein besseres Tempo gefunden. Es war dann superschnell zu Ende." An ihren Plänen ändert es aber nichts: "Plan für den Super-G ins Crans-Montana bleibt, ich freue mich auch irrsinnig darauf. Es ändert nichts, ich hab eine super Saison gehabt. Ich werde mit nicht verrennen. Ich werde es mir genau anschauen, aber es passt sehr viel sehr gut."

++Der ganze Frauen-Riesentorlauf der Spindlermühle zum Nachlesen im OE24-Liveticker!++

Ebenfalls in den zweiten Durchgang schafften es Nina Astner (+3:88), Stephanie Brunner (+4:07) und Ricarda Haaser (+4:41). Vor allem Erstere konnte ihre Position von 23. auf 13. mit dem zweiten Lauf deutlich verbessern. Astner meinte gegenüber dem ORF trotzdem: "Ich musste jetzt zweimal mit durchsichtigen Gläsern fahren, weil man so wenig sieht."

Damit sollte Astner mit ihrem zweitbesten Ergebnis seit Semmering (12.) aber ihr Olympia-Ticket gebucht haben. Stephanie Brunner fuhr von 29 auf 16 nach vorne. "Es ist sehr zum Raufen, dass die Ski auf diesem Schnee auf Zug bleiben. Es waren zwei harte Durchgänge", erklärte die Tirolerin. Platz 19 wurde es für Ricarda Haaser. Franziska Gritsch verpasste die Qualifikation für den zweiten Durchgang.