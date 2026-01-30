Niederösterreichs Tourismus boomt

Mit rund 7,3 Mio. Nächtigungen bleibt Niederösterreichs Tourismus stabil.

Die Niederösterreich Werbung blickt auf ein aktives Jahr 2025 zurück, das wieder von zahlreichen Maßnahmen in den Bereichen Kunst- und Kulturerlebnisse, Gesundheitsexpertise, Kulinarik und Wein sowie Natur- und Bewegungsräume geprägt war. In Bezug auf Nächtigungen verzeichnet der Tourismus laut vorläufigen Ergebnissen der Statistik Austria ein stabiles Ergebnis. Mit rund 7,3 Millionen hält man in etwa die Nächtigungszahlen aus dem Vorjahr. Zum Jahresende schloss der Dezember mit einem Plus von 0,2 Prozent. Besonders positiv entwickelte sich die Zahl der Nächtigungen durch Gäste aus dem Ausland: Sie sind im Jahresvergleich in Summe um 2,7 Prozent gestiegen.

Die Nächtigungszahlen im Jahr 2025 bleiben in Niederösterreich laut einer ersten Hochrechnung der Statistik Austria mit rund 7,3 Millionen insgesamt stabil. Ein monatlicher Vergleich der Zahlen mit dem Vorjahr zeigt über das ganze letzte Jahr hinweg kaum Veränderungen zu 2024 – Unterschiede belaufen sich in Summe lediglich auf -0,4 Prozent. Vor allem konnte zunehmender Besuch – ein Plus von 2,7 Prozent – aus dem Ausland beobachtet werden. Niederösterreichs wichtigster Herkunftsmarkt im Ausland ist allen voran Deutschland, gefolgt von Nachbarländern wie Ungarn, Tschechien und der

Slowakei.

Diese allgemeine Entwicklung setzt sich nach aktuellem Stand ebenso im Dezember fort. Dieser wird von der Statistik Austria vorläufig mit 459.500 Nächtigungen und einem Plus von 0,2 Prozent erfasst, im Vergleich zu einem starken Start in die Wintersaison im Vorjahr. Ein Aufwärtstrend bei den ausländischen Gästen ist mit 7,3 Prozent auch im letzten Monat 2025 deutlich erkennbar. Detailliertere Bewertungen werden erst mit der endgültigen Bilanz für Dezember und damit das Kalenderjahr 2025 möglich. Diese wird mit Mitte Februar erwartet.

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung blickt zurück: "Ein besonders erfreulicher Trend 2025 war die kontinuierlich steigende Nachfrage von ausländischen Gästen, die wir mit einem Plus von 7,3 Prozent bei den Nächtigungen auch im Dezember deutlich gespürt haben. Wir sehen also: Niederösterreich hat vor allem international immer mehr Strahlkraft. Im neuen Jahr liegt unser Fokus darauf, Niederösterreich weiter als Ganzjahresdestination zu positionieren und die Qualität unserer Angebote konsequent auszubauen – etwa bei unseren handverlesenen ‚Niederösterreich Selected Stays‘, die als Top-Betriebe mit ihrem hochwertigen Angebot selbst zu Destinationen werden.“

Im neuen Jahr 2026 hat der niederösterreichische Tourismus jedenfalls einiges vor: Mit der Landesausstellung 2026, dem 20-Jahr-Jubiläum beim Convention Bureau Niederösterreich, neuen Ausflugszielen in der nächsten Niederösterreich-CARD-Saison, Initiativen beim Thema Rad, einer Weiterführung der handverlesenen "Selected Stays“ in Niederösterreich, einer spannenden Sommersaison mit Kulturbei Winzerinnen und Winzern und dem 20-Jahr-Jubiläum auch beim Grafenegg-Festival, vielen anderen Festivals, dem Weinherbst Niederösterreich und weiteren Initiativen gibt es für Urlaubs- und Ausflugsgäste wieder viel zu erleben!