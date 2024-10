Lehrer rettete 12-Jährigen aus dem Inn

Unter noch ungeklärten Umständen fiel oder sprang ein beeinträchtigter 12-Jähriger in der Tiroler Landeshauptstadt von einer Mauer in den Inn. Ein Lehrer rettete dem Buben das Leben.

Tirol. Der dramatische Vorfall im Bereich Mariahilf in Innsbruck spielte sich Mittwochvormittag gegen 11.30 Uhr ab. Die Ufermauer ist am Ort des Geschehens in etwa vier bis fünf Meter hoch. Der Bub trug bei dem Sturz oder Sprung ins kalte Wasser schwere Verletzungen im Bereich der Beine davon. Das Opfer wurde dann etwa 50 bis 100 Meter abgetrieben.

Der Lehrer, der den stark unterkühlten 12-Jährigen aus dem Wasser holte, blieb laut Polizei unverletzt. Ob sich die Ereignisse während eines Schulausflugs ereignet haben und warum der Teenie im Wasser aufkam, ist aktuell noch unklar. Die Ermittlungen zum genauen Hergang laufen.