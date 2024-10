Syrer (14) rammte mit E-Scooter auf Gehsteig Passanten

Anfangs waren es drei junge Burschen auf einem E-Scooter - nachdem einer absprang, rammten die beiden anderen mitten am Gehsteig einen Passanten, der mit der Rettung ins Spital gebracht werden musste.

Wien. Passiert ist der Rowdy-Unfall Dienstag am Nachmittag. Von Schule, Integration und Rücksicht nicht sonderlich gefordert, düsten zwei junge Araber und ein Komplize mit einem E-Scooter am Gehsteig der Svetelskystraße beim Wasserspielplatz Leberberg in Simmering dahin. Einer stieg dann laut Zeugenaussage ab. Die anderen beiden gaben weiter Gas.

Es kam wie es beim "Passanten-Surfen" kommen musste: Im Bereich einer Fußgängerampel kam es zum Zusammenstoß mit einem Passanten - weil der 14-Jährige am Steuer die Kurve mit dem wohl auffrisierten Scooter nicht mehr ohne Turbulenzen schaffte. Der Bursche verriss den Roller und fuhr den Fußgänger, der gewartet hätte, bis die Ampel für ihn Grün zeigte. Er wurde bei der Karambolage verletzt von der Rettung ins Spital gebracht.

Immerhin: Der Lenker, ein Syrer, der wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr sowie der vorschriftswidrigen Benützung des E-Rollers angezeigt wurde, ließ sich zu einem "Sorry" hinreißen.