Chaos auf 2 Rädern: Jetzt gibt´s Strafen

Das kaltschnäuzige Verhalten vieler Rad- und Scooter-Fahrer wurde dieser Tage in Wien genau unter die Lupe genommen. Es hagelte Anzeigen und Strafen.

Die Stadtpolizei filzte am Montag in einem Planquadrat Fahrrad- und E-Scooter-Fahrer. Insgesamt wurden in 12 Stunden in der gesamten Stadt über 500 Delikte verzeichnet. Nach 262 Organmandaten wurden Strafen für Missachten des Rotlichtes, Am-Gehsteig-Fahren und Telefonieren sowie Hantieren mit dem Handy gleich bezahlt.

Scooter fuhr 49 km/h

Dazu kamen 237 Anzeigen wegen der gleichen Delikte. 362 Identitätsfeststellungen gab es – drei Fahrer wurden aus dem Verkehr gezogen. Drei Scooter wurden auch auf Geschwindigkeit getestet, einer erreichte 49 km/h. Zum Drüberstreuen wurde sogar einem Taxilenker der Ausweis abgenommen.