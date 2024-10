Türke (12) und Syrer (13) raubten Buben (7) den E-Scooter

Teenie-Täter stießen Buben und zerrten ihn von seinem Roller. Zwölf- und 13-Jähriger dank Ortungssystem ausgeforscht

Schock-Überfall in Wien-Donaustadt. Einem erst Siebenjährigen ist am Samstagnachmittag von zwei nicht einmal doppelt so alten Burschen sein E-Scooter geraubt worden. Die Täter im Alter von zwölf und 13 Jahren stießen den Bub zunächst und zerrten ihn schließlich von dem Roller.

Opfer lief zur Mama - sie rief Polizei

Der Siebenjährige blieb unverletzt und verständigte seine Mutter, die die Polizei rief. Dank eines Ortungssystems des Rollers wurde das Gefährt am Bahnhof Meidling lokalisiert und die zwei beschriebenen Verdächtigen gefasst.

Türke und Syrer angezeigt - aber strafunmündig

Der zwölfjährige türkische Staatsbürger sowie der 13-jährige Syrer wurden wegen des Verdachts des Raubes angezeigt. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, übernahm die weiteren Ermittlungen. Die beiden Tatverdächtigen sind aufgrund ihres Alters von unter 14 Jahren jedoch strafunmündig.