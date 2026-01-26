Simone Ballack sorgt für Stress im Dschungelcamp

Die australische Hitze macht den Konkurrenten zu schaffen. In der aktuellsten Folge der RTL-Show "Ich bin ein Star – holt mich hier raus" streitet sich Simone Ballack mit ihrer Mitkandidatin Nicole Belstler-Boettcher.

Simone Ballack (49) sagt zu Nicole Belstler-Boettcher (62), dass Nicole sie an Pierre Sanoussi-Bliss (63), Vizekönig der 18. Dschungel-Staffel, erinnere. Im ersten Moment gefällt Nicole der Vergleich.

Doch Simone redet weiter: "Der war nicht so angepasst. Du bist auch nicht angepasst. Du machst es so, wie dir der Schnabel gewachsen ist." Die Aussage gefällt Nicole weniger. Sie reagiert: "Ich sage doch gar nicht mehr so viel. Und wenn ich etwas sage, hast du meistens etwas daran auszusetzen."

"Du siehst alles negativ"

Und betont: "Egal, was ich sage, du sagst was dagegen. Du nimmst keinen meiner Vorschläge an. Das gibt mir kein gutes Gefühl. Ich gehe dann auf Rückzug." Simone begibt sich in die Verteidigung: "Ich habe probiert, ein positives Gespräch anzufangen." Nicole kontert: "Du siehst alles negativ!" Die Stimmung zwischen den beiden Frauen wird immer angespannter.

Außerhalb des Dschungels genießen die Begleitpersonen den australischen Sommer. Katharina Dürr (41), Ehefrau von Stephen Dürr (50), postet jeden Tag auf Instagram und gibt einen Einblick in das süße Leben draußen.

In ihrer neuen Story sitzt sie im Bikini am Hotel-Pool und stöhnt unter der Hitze: "Heute einfach fast 40 Grad." Zum Lunch gab es frischen Fisch und Chips und eine eiskalte Cola. Laut Katharina kostet alles umgerechnet 50 Euro.