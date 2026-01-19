Wanderer rutschte aus: 20 Meter in die Tiefe gestürzt

Der 84-Jährige landete bei einem Bachbett.

Tirol. Am Sonntagnachmittag gegen 16.25 Uhr machte gerade ein 84-jähriger Österreicher eine Wanderung auf dem Kandlersteig in Schwaz. Nach dem bisherigen Informationen dürfte der Mann auf dem teilweise vereisten Waldboden ausgerutscht und danach rund 20 Meter über steiles Waldgelände zu einem vereisten Bachbett abgestürzt sein.

Ein anderer Wanderer, der die Szenen beobachten konnte, setzte einen Notruf ab. Der schwer verletzte 84-Jährige wurde von der Bergrettung Schwaz geborgen, mit der Rettung in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert und anschließend in die Klinik Innsbruck überstellt.