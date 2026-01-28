Alles zu oe24VIP
Opernball 2025
© Andreas Tischler

Walzer-Duell

Logen-Beben: Auch Jacqueline Lugner bringt Stargast zum Opernball

28.01.26, 17:58
Gerade erst hat Karl Guschlbauer verkündet, dass Sharon Stone am 12. Februar in seiner Loge Platz nehmen wird. Morgen, am 29. Jänner, will auch Jacqueline Lugner ihren Star-Gast enthüllen. Und: Es wird international!

In der Society rumorte es seit einiger Zeit: Gibt es heuer keinen Star-Gast in der Lugner-Loge? Denn die ist von Erbin und Tochter Jacqueline Lugner für heuer wieder reserviert. Doch es herrscht Schweigen rund um mögliche Gäste. Als dann auch noch Oberösterreichs Schaumrollen-König Karl Guschlbauer sich als Lugner-Nachfolger ausrief und heute seinen Stargast - Hollywood-Sirene Sharon Stone - präsentierte, war die Verwirrung komplett.

Kopie von Opernball 2025

Partystimmung in der Staatsoper.

© Andreas Tischler

Internationaler Gast in der Lugner-Loge

Doch jetzt platzte die Ball-Bombe: Es wird einen internationalen Gast auf Einladung der Lugner City geben. Neben ihr, Ehemann Leo Lugner, Mama Maus und auch wieder Artur Worseg und Ehefrau soll wieder eine internationale Persönlichkeit Platz nehmen. Ob Mann oder Frau, ob aus Hollywood oder Europa - die Details sollen morgen, dem 29. Jänner, enthüllt werden.

Opernball 2025

Partystimmung in der Staatsoper.

© Andreas Tischler

US-Künstler Monopoly tanzte 2025 an

Im vergangenen Jahr, dem ersten Opernball nach dem Ableben des schillernden Baumeisters Richard Lugner, lud seine Tochter Jacqueline den amerikanischen Street-Art-Artist Alex Monopoly in ihre Loge ein. Das überraschte einige - denn hierzulande war der mit Zylinder auftretende Künstler ein Unbekannter. Dennoch lieferte eine Opernball-Show samt Spray-Aktion in der Lugner City ab und brachte eine ganz neue Star-Note in die Staatsoper.

Richard Lugner

Richard Lugner

© Tischler

Bleibt also spannend, auf wen dieses Jahr die Wahl fiel. Jedenfalls wird es wieder die traditionelle Pressekonferenz mit Autogrammstunde in der Lugner City vor dem Ball geben. Und garantiert ein Star-Duell mit "Neo-Lugner" Guschlbauer und Sharon Stone am Opernball.

