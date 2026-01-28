Giovanni Zarrella überrascht mit Liebeserklärung – sie gilt nicht seiner Frau

Diese Liebeserklärung kommt unerwartet: Schlagerstar Giovanni Zarrella sorgt mit emotionalen Worten auf Instagram für Aufsehen.

Anlässlich des Geburtstags seiner Mutter Clementina hat Giovanni Zarrella auf Instagram sehr persönliche Worte gefunden. Mit mehreren gemeinsamen Fotos und einer ausführlichen Botschaft gewährte der Sänger und Moderator einen tiefen Einblick in seine enge Bindung zu der Frau, die ihn bis heute prägt.

In seinen Zeilen bringt der 47-Jährige große Dankbarkeit und aufrichtige Bewunderung zum Ausdruck. „Wie toll du bist. Wie schön es ist, dein Sohn zu sein“, schreibt Zarrella und beschreibt es als großes Glück, „in dieser Lotterie gewonnen zu haben“. Seine Mutter sei ein außergewöhnlicher Mensch, dessen Stärke und Herzenswärme ihn nachhaltig beeinflusst hätten.





Zugleich lässt er seine Followerinnen und Follower an sehr persönlichen Gesprächen teilhaben. Immer wieder spreche er mit seiner Mutter über ihre Kindheit, um ihre Geschichte besser zu verstehen. „Weil ich wissen will, wer du warst, bist und was dich ausgemacht hat“, erklärt er. Dabei würdigt er die Entbehrungen, die sie bereits früh auf sich nehmen musste, und hebt hervor, dass sie schon als junges Mädchen Verantwortung trug – sowohl in der Eisdiele der Familie als auch bei der Betreuung ihrer Geschwister.

Einfaches Leben

Auch der weitere Lebensweg von Clementina findet in Zarrellas Worten Raum. Er erzählt, wie sie später seinen Vater kennenlernte und mit ihm gemeinsam eine Pizzeria führte. Dieser Ort habe seine eigene Kindheit maßgeblich geprägt: „In diesen vier Wänden bin ich groß geworden.“ Besonders beeindruckt zeigt sich der Musiker von der Fähigkeit seiner Mutter, Arbeit und Familie miteinander zu verbinden. Er erinnert sich an ihre langen Arbeitstage und daran, dass sie dennoch stets für ihn da gewesen sei. „Jedes Mal, wenn ich krank wurde, hast du geweint, weil du dachtest, es würde mir so gehen, weil du nicht genug Zeit für mich hättest“, schreibt er und fragt rückblickend voller Bewunderung: „Wie hast du das geschafft?“

Trotz aller Herausforderungen habe seine Mutter immer ein feines Gespür dafür gehabt, was das Richtige für die Familie sei. Für Zarrella ist sie einzigartig: „So jemanden wie dich gibt es kein zweites Mal.“ Er betont, dass es ihm nie an etwas gefehlt habe, weil sie stets alles für ihre Liebsten gegeben habe.

Zum Abschluss richtet er besonders bewegende Worte an sein großes Vorbild. „Der Mann, der ich heute bin, bin ich dank dir“, schreibt er und beendet seine Botschaft mit dem Satz: „Es war mein größtes Glück, unter deinem Herzen geboren zu sein.“