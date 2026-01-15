Arsenal macht Schritt Richtung Traumfinale

Im englischen Fußball-Liga-Cup zeichnet sich ein Traumfinale zwischen Arsenal und Manchester City ab.

Nachdem ManCity am Dienstag sein Halbfinal-Hinspiel in Newcastle 2:0 gewonnen hatte, schufen sich am Mittwoch auch die "Gunners" eine gute Ausgangssituation.

Garnacho-Doppelpack half Chelsea nicht

Der Premier-League-Leader feierte im Londoner Derby bei Chelsea einen 3:2-Erfolg. Ben White (7.), Viktor Gyökeres (49.) und Martin Zubimendi (71.) trafen für die Gäste. Zwei Tore von Alejandro Garnacho (58., 83.) waren für Chelsea zu wenig.

In der Retourpartie am 4. Februar hat Arsenal Heimvorteil.