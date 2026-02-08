Alles zu oe24VIP
Winterspiele
feller kriechmayr
© getty

Medaillen-Jagd

ÖSV-Männer kämpfen nach Abfahrts-Frust um Team-Edelmetall

08.02.26, 21:13
Teilen

Nach dem Dämpfer in der Abfahrt brennen Österreichs Ski-Asse auf Wiedergutmachung. In der neuen Team-Kombination schickt der ÖSV gleich vier heiße Eisen in das Rennen um das begehrte Edelmetall.

Die rot-weiß-roten Ski-Stars hoffen am Montag (10.30/14 Uhr, live ORF & Sport24-Liveticker) in der neuen Team-Kombination auf die erste dicke Erfolgsmeldung aus Bormio. Nachdem Vincent Kriechmayr als Sechster und Daniel Hemetsberger als Siebenter in der Abfahrt leer ausgingen, sollen nun die Duos die Kohlen aus dem Feuer holen. Neben Hemetsberger/Schwarz und Kriechmayr/Feller gehen auch Babinsky/Gstrein sowie Haaser/Matt an den Start.

Neues Duo für die Medaillenjagd

Daniel Hemetsberger wurde diesmal vom Trainerteam mit Marco Schwarz zusammengespannt. Der Oberösterreicher, der bei der WM 2025 in Saalbach mit Fabio Gstrein noch Fünfter wurde, laboriert zwar noch an den Folgen eines Trainingssturzes vom Donnerstag, gibt sich aber kämpferisch. Laut Hemetsberger schadet der Regenerationstag nicht und er sei halbwegs gut aufgestellt, um für seinen gewaltigen Partner Schwarz vorzulegen.

Druck im Team-Bewerb ist groß

Hemetsberger gibt offen zu, dass der Druck in diesem Format höher ist als beim Einzelstart, da man es auch für den Teamkollegen verbocken kann. Auch Vincent Kriechmayr nimmt sich nach der Enttäuschung in der Königsdisziplin, die der Schweizer Franjo von Allmen für sich entschied, in die Pflicht. Er hofft, Manuel Feller diesmal eine bessere Ausgangslage zu verschaffen als bei der Heim-WM, wo Feller nach Kriechmayrs 13. Platz mit zu viel Risiko ausschied.

Schwerer Slalom-Hang wartet auf Feller

Manuel Feller schätzt den Slalom-Hang in Bormio als den schwersten im Jahr ein, um wirklich schnell zu sein. Dennoch sieht er es als Vorteil für die Spezialisten, den Untergrund und das Rennfeeling vorab gespürt zu haben. Während Gstrein von Stefan Babinsky auf der Stelvio vorgelegt wird, gelten andere als die Gejagten. Die absoluten Topfavoriten auf den Sieg kommen mit Marco Odermatt und Loic Meillard aus der Schweiz.

