Super-Bowl-Nacht ohne Schlaf? So bleiben Sie am nächsten Tag fit

Für NFL-Fans ist es das absolute Highlight des Jahres. Einziger Haken: In Österreich müssen wir für den Super Bowl die Nacht zum Tag machen. Damit Sie morgen im Büro trotzdem nicht wie ein Zombie aussehen, haben wir die besten Tipps, wie Sie trotz Schlafmangel fit bleiben.

Am Montag um 0:30 Uhr österreichischer Zeit startet das Mega-Sportereignis. Doch der Super Bowl wird für uns zur ultimativen Belastungsprobe: Kick-off mitten in der Nacht, Augenringe am Morgen danach garantiert. Wer sich nicht extra freigenommen hat, dem droht das böse Erwachen. Doch keine Sorge: Wir verraten geniale Tricks, wie Sie den Tag danach überstehen, ohne vor dem Chef einzuschlafen.

Bereiten Sie sich gut vor

© Getty Images

Für Fans ist es das Highlight des Jahres, für den Körper purer Stress. Wer die Nacht zum Tag macht, bringt seine innere Uhr völlig durcheinander. Das Resultat: "Mentaler Nebel" und Müdigkeit am nächsten Morgen. Doch der Kampf gegen die Müdigkeit beginnt schon vor dem Kick-off! Wer schlau ist, tankt vor. Ein strategisches "Power-Nap" am Sonntagabend ist Ihre Geheimwaffe, um die Akkus aufzuladen. Das hilft nicht nur dabei, den Nachtschlaf zu kompensieren, sondern sorgt auch dafür, dass Sie sich vor dem Spiel noch fit und wach fühlen.

Wasser statt Softdrinks

Ein noch größerer Feind als der Schlafmangel lauert jedoch auf dem Couchtisch: Cola, Bier und andere süße Getränke sind zwar Klassiker, aber absolute Energie-Killer. Der Zucker-Schock lässt Ihren Blutzuckerspiegel Achterbahn fahren. Stattdessen sollten Sie während des Spiels viel Wasser oder ungesüßten Tee trinken. Dies hilft nicht nur dabei, den Körper gut hydriert zu halten, sondern verhindert auch einen unangenehmen Kater am nächsten Tag.

Brainfood statt Burger

Snacks dürfen natürlich bei keiner Super-Bowl-Party fehlen, doch die typischen Kalorienbomben sind nicht immer die beste Wahl, wenn Sie fit bleiben wollen. Pizza, Chips und Schokolade können Ihren Blutzuckerspiegel rasant ansteigen lassen, nur um dann abzustürzen, was sich direkt in einem Energietief äußert. Stattdessen greifen Sie lieber zu gesunden Alternativen: Gemüsesticks mit Hummus, Nüsse oder selbstgemachtes Popcorn halten den Blutzucker stabil und verhindern die Fress-Narkose.

Am nächsten Tag: Früh aufstehen und bewegen

© Getty Images

Wenn der Wecker am Montag klingelt, fühlen Sie sich wie überfahren? Quälen Sie sich trotzdem sofort aus den Federn! Wer liegen bleibt, macht es nur schlimmer. Ein Spaziergang an der frischen Luft bringt den Kreislauf in Schwung und signalisiert Ihrem Gehirn: "Wach werden!" Das belebt nicht nur den Körper, sondern sorgt auch dafür, dass Sie nicht in ein Nachmittagstief fallen. Sorgen Sie zudem im Büro für Helligkeit! Tageslicht unterdrückt das Schlafhormon Melatonin sofort.

Schlaf nachholen

Falls es am Super-Bowl-Morgen keine Möglichkeit gibt, Schlaf nachzuholen, wird Ihr Körper dies in der darauffolgenden Nacht selbst regulieren. Studien belegen, dass der Schlaf nach einer durchwachten Nacht tiefer und erholsamer ist. Eine einzelne kurze Nacht ist kein Weltuntergang und hat zudem nicht nur negative Auswirkungen. In vielen Fällen kann der Schlafentzug sogar eine antidepressive Wirkung haben und die Stimmung heben.