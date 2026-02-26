Psycho-Passant stach auf Liebespaar ein

Nach der Attacke zog sich der Verdächtige aus und lief nackt durch den Park. Er wurde festgenommen.

Wien. Die blutigen Szenen spielten sich am Mittwochabend in Rudolfsheim-Fünfhaus ab. Als ein 35-Jähriger gegen 18 Uhr mit seiner Freundin auf einer Parkbank im Märzpark saß, soll ein ihnen unbekannter Mann - ein 25-Jähriger aus dem Sudan - plötzlich vor ihnen gestanden sein.

Tatwaffe sichergestellt

Nach mehrfacher Frage, was er von den beiden wolle, soll der Sudanese unvermittelt dem Wiener einen Faustschlag versetzt haben. Daraufhin kam es laut Polizei zwischen den beiden zu einem Gerangel. Plötzlich zog der 25-Jährige eine Schere aus seinem Hosenbund und ging damit auf das Liebespaar los. Dabei stach er mehrmals auf den 35-Jährigen ein.

Kurz vor dem Eintreffen der Polizei und Rettung entkleidete sich der Verdächtige und lief nackt durch den Park. Die Beamten konnten den Mann vorläufig festnehmen und die Tatwaffe sicherstellen.

Das Opfer, das am Oberarm und am Schulterblatt Schnittverletzungen erlitt, wurde durch die Wiener Berufsrettung versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht keine Lebensgefahr. Der Sudanese befindet sich in polizeilicher Anhaltung. Auch der verletzte 35-Jährige wurde wegen versuchter Körperverletzung angezeigt. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.