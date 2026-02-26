Kultur.Sommer.Semmering im Zeichen der Vielfalt

Der Kultur.Sommer.Semmering wird in diesem Jahr insgesamt 82 Veranstaltungen mit rund 130 Künstlerinnen und Künstlern bieten.

Als Schauplätze fungieren von 2. Juli bis 6. September einmal mehr das Grandhotel Panhans sowie der vis-a-vis gelegene Panorama-Kulturpavillon. Im zwölften Jahr des Bestehens wird unter der Intendanz von Florian Krumpöck auf eine "literarische wie auch musikalische Zeitreisen vor pittoresker Bergkulisse" gesetzt, hieß es am Donnerstag per Aussendung.

Das Publikum erwartet bei der kulturellen Sommerfrische ein Reigen an Künstlerinnen und Künstlern. Dazu zählen Caroline Peters, Elena Uhlig, Fritz Karl, Friedrich von Thun, Manuel Rubey, Cornelius Obonya, Petra Morzé und Maria Köstlinger. Literarisch beleuchtet werden humorvolle und tiefgründige Stoffe. Auch musikalisch werden diverse Publikumslieblinge dabei sein. Angekündigt wurden etwa Maya Hakvoort, Maria Bill, Erika Pluhar sowie 5/8erl in Ehr'n.

"Dass sich alljährlich so viele herausragende Persönlichkeiten der deutschsprachigen Kulturszene vom besonderen Geist des Semmerings inspirieren lassen, erfüllt uns mit Stolz und Dankbarkeit. Die Sommerfrische erweist sich damit auch heuer als lebendiger Ort der Begegnung von Tradition und Gegenwart", befand Intendant Krumpöck.