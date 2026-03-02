Iran-Krieg: Ministerin in Athen gestrandet

Europaministerin Claudia Bauer wollte eigentlich nach Zypern zu einem informellen Treffen mit ihren EU-Amtskollegen. Daraus wurde kurzfristig nichts.

Für Europaministerin Claudia Bauer (vormals Plakolm, ÖVP) hätte es nach einem Arbeitstreffen in Athen eigentlich weiter nach Zypern gehen sollen. Dort hätte sie an einem informellen Treffen der EU-Europaministerinnen und -minister teilnehmen sollen. Aufgrund eines Drohnenangriffs auf den britischen Luftwaffenstützpunkt Akrotiri wurde der Termin allerdings verschoben.

Für die Delegation der Ministerin bedeutete das, dass der Flug nach Zypern hinfällig war. Der Rückflug nach Wien ist erst morgen. Die zusätzliche Zeit in Athen will Bauer allerdings nutzen, wie eine Sprecherin auf oe24-Anfrage erklärt.

Arbeitstreffen als Ersatzprogramm

So stand bereits ein geplantes Arbeitstreffen mit der Ministerin für sozialen Zusammenhalt und Familienangelegenheiten, Domna-Maria Michailidou, und ein Arbeitstreffen mit der Vizeministerin für Migration und Asyl, zuständig für Integrationsangelegenheiten, Sevi Voloudaki, an.

Als zusätzliche Programmpunkte gibt es nun auch noch einen gemeinsamen Besuch bei der Odyssea Academy (Integration) und ein Treffen mit dem Minister für Migration und Asyl, Thanos Plevris.