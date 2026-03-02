Steyr Motors liefert Teile für Kampfpanzer

Für den Rüstungskonzern KNDS werden 500 Motor-Generator-Einheiten hergestellt.

Über einen umfangreichen Lieferauftrag kann sich der oberösterreichische Motorenhersteller Steyr Motors freuen. Für den deutsch-französischen Rüstungskonzern KNDS stellt das Unternehmen insgesamt 500 Motor-Generator-Einheiten her. Bei diesen Komponenten handelt es sich um 2-Zylinder-Dieselmotoren mit integriertem Generator, die in erster Linie im Kampfpanzer Leopard 2 Verwendung finden sollen.

Deutschland investiert in Modernisierung seiner Streitkräfte

Angesichts der veränderten sicherheitspolitischen Lage in Europa investiert Deutschland massiv in die Modernisierung und den Ausbau seiner Streitkräfte. Eine zentrale Bedeutung kommt dabei dem Leopard 2 zu, dessen technische Systeme auf eine zuverlässige und dauerhafte Energieversorgung angewiesen sind. Genau hier setzen die Aggregate aus Steyr an, denn sie gewährleisten die notwendige Stromerzeugung im militärischen Einsatz. Darüber hinaus ist auch eine Nutzung im Brückenlegesystem Leguan vorgesehen.

Der entsprechende Rahmenvertrag wurde bereits unterzeichnet und läuft bis 2034. Geschäftsführer Julian Cassutti sieht darin einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit und technologischen Unabhängigkeit.