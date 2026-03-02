OÖ: Nur knapp jeder Dritte mit Gesundheitssystem zufrieden

Immer mehr Menschen weichen aufgrund von langen Wartezeiten auf Wahl- und Privatärzte aus.

Die Zufriedenheit der Versicherten in Oberösterreich mit dem Gesundheitssystem erreicht laut aktueller Befragung der Arbeiterkammer OÖ einen neuen Tiefpunkt.

Nur noch 36 Prozent der Befragten sind zufrieden, acht Prozentpunkte weniger als 2024. Hauptursache sind lange Wartezeiten, besonders bei Fachärzten und Operationen: Fast die Hälfte der Patienten wartete in den vergangenen zwei Jahren mehr als drei Monate auf einen OP-Termin. Auch bei Augen- und Hautärzten wurden ähnliche Verzögerungen gemeldet.

Ausweichen auf Wahl- und Privatärzte

Immer mehr Menschen weichen auf Wahl- und Privatärzte aus oder schließen Zusatzversicherungen ab, wodurch sich die Mehrklassenmedizin verschärft. Drei von zehn Befragten haben eine private Zusatzversicherung für Wahlärzte oder Sonderklasse im Krankenhaus. Die Arbeiterkammer OÖ kritisiert die politischen Versäumnisse und fordert dringend die Nachbesetzung offener Kassenstellen, den Ausbau von Primärversorgungszentren und die volle Erstattung des Kassenarzttarifs beim Wahlarzt.