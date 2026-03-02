ORF-Duell: Kickl gegen Dreier-Ampel

Armin Wolf im Urlaub ++ Ampel meidet TV bis auf den ORF-Auftritt

Die Regierung feiert runden Geburtstag. Ein Jahr lang gibt es die ÖVP-SPÖ-NEOS-Koalition jetzt. Der ORF lädt die drei Parteichefs Kanzler Christian Stocker, Vize Andreas Babler und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger deshalb zum großen Interview bei Susanne Schnabl und Klaus Webhofer am Dienstag um 20.15 Uhr.

Am gleichen Abend will FPÖ-Boss Herbert Kickl als Partycrasher auftreten. Nach langer Auszeit zeigt er sich dafür wieder einmal in der ZIB2. Aber er ist nicht bei Armin Wolf, der ist im Urlaub.

»Ein Jahr Regierung: Was war die Leistung?«

Dienstagabend kommt es also zum großen ORF-Duell Kickl gegen die Regierung. Es dürfte brutal werden, denn Kickl sieht an der in seinen Worten „Verlierer-Ampel“ überhaupt nichts Positives. Und die Ampel? Die hat sich als Alternative zum „Volkskanzler Kickl“ inszeniert, möchte aber mehr sein als nur ein Kickl-Verhinderer-Verein.

In Umfragen ist man bereits in der Minderheit. Nach Kickl darf auch Grünen-Chefin Gewessler bald auf die Regierung dreinhauen. Die Ampel muss sich fragen lassen: Warum gibt es das Interview nur im ORF? Private Sender meidet sie aktuell.

FPÖ-Boss Herbert Kickl spielt in der ZIB2 auf. "Es dürfte brutal werden", meinen Polit-Beobachter zum TV-Duell Ampel-Regierung gegen Kickl.