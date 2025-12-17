Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
  5. Ski Herren
Marco Odermatt
© GEPA

Tiefer Einblick

Ski-Star Odermatt spricht über Grapsch-Skandal

17.12.25, 19:55
Teilen

Marco Odermatt ist aktuell der beste Skifahrer der Welt. Der Schweizer erzählte in einem Interview, dass er begrapscht worden sei.

Marco Odermatt hat in seiner Karriere einige Erfolge gefeiert. Er holte vier große Kristallkugeln, 49 Weltcupsiege, Olympia-Gold 2022 und dreimal Gold bei Weltmeisterschaften. Der Schweizer ist derzeit der beste Skifahrer der Welt.

Damit zieht Odermatt sehr viel Aufmerksamkeit auf sich. Wo der Schweizer ist, sind auch schnell seine Fans. Doch die ganze Berühmtheit hat auch ihre Schattenseiten, wie der 28-Jährige nun in einem Interview erzählte.

"Stell dir den Skandal vor, wenn es umgekehrt wäre"

Nach dem Weltcupfinale der vergangenen Saison in Sun Valley (USA) genoss Odermatt seinen Abend in einer Bar. Plötzlich schlug eine Frau ihm ungefragt auf den Hintern, wie er nun dem Magazin "Snowactive" erzählte. Die Frau verteidigte sich damit, dass sie gerade eben 5.000 US-Dollar gewonnen habe. Über die Aktion lachte sie lauthals.

Odermatt konnte darüber nicht lachen. Der Schweizer meinte: "In der heutigen Zeit geht das einfach nicht" und erklärte: "Stell dir den Skandal vor, wenn es umgekehrt wäre. Für sie war’s lustig – für mich absolut gar nicht."

Für ihn zeigt dieser Fall, wie schnell die Grenzen heute verschwimmen, zum Beispiel in den sozialen Netzwerken. Odermatt sagte: "Wir sind ein Stück weit selbst schuld. Wir geben mehr Privatsphäre preis, teilen viel von uns auf Instagram. Heute wissen die Leute so viel über uns, dass sie denken, wir seien ihre Freunde." Die gefühlte Nähe zu den Stars zu haben, sei heute "zur Selbstverständlichkeit geworden, Respekt dagegen seltener", so Odermatt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden