Zwei Syrer (13) mit gestohlenem Auto am Wiener Gürtel gestoppt

Wieder aktiv ist offenbar jene Bande rund um Krisen-WGs und syrische Kids, die schon Hunderte Strafteten auf dem kriminellen Gemeinschaftskonto hat. Ihre Allzweckwaffe: ein Nothammer.

Wien. Wie die Polizei bekanntgab, wurden zwei 13-Jährige Sonntagnachmittag bei einer Spritztour mit einem gestohlenen Wagen am Wiener Gürtel erwischt. Demnach waren die beiden Syrer in dem VW Polo aufgefallen, weil sie sich gegen 17.00 Uhr waghalsig mit dem Auto am Währinger Gürtel in der abendlichen Rushhour aufführten. Den Wagen stoppten die amtsbekannten (aber nicht strafmündigen) Teenies erst am Hernalser Gürtel, als es für sie weder nach vorne noch zurück ging.

Bei weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass sie davor in einem Büro in Floridsdorf (mit einem Nothammer) eingebrochen und zunächst die Autoschlüssel gestohlen hatten. Auf dem Parkplatz testeten sie, für welchen Wagen die Schlüssel passten, und krallten sich den VW Polo. Beide 13-Jährigen waren aus Betreuungseinrichtungen, sprich: Krisen-WG des Jugendamtes abgängig und wurden dorthin zurückgebracht.

Zweiter Fall mit Mädchen aus Linz

Überwachungsfotos von einem früheren Coup der unbelehrbaren Clique. © Viyana Manset Haber ×

Bereits in der Nacht davor waren zwei Mädchen und ein Bursch in Wien-Meidling unterwegs gewesen und beschädigten mit einem Nothammer acht geparkte Autos, indem sie die Scheiben mit einem Notfallhammer einschlugen. Zeugen alarmierten gegen 4.00 Uhr die Polizei, die das Trio in der Olbrichgasse stoppte. Es handelte sich um zwei Mädchen, zwölf und 15 Jahre alt, rumänische und österreichische Staatsangehörige, sowie um einen 14-jährigen Burschen aus Syrien. Die beiden Mädchen waren aus einer Betreuungseinrichtung in Oberösterreich geflüchtet und wurden der Kinder- und Jugendhilfe übergeben. Alle Strafmündigen wurden auf freiem Fuß angezeigt.