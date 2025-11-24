Alles zu oe24VIP
Winterdienst der Stadt Linz
150 Mitarbeiter

Winterdienst: Pilotprojekt für weniger Salz in Linzer Innenstadt

24.11.25, 11:37
Um bei extremen Wetterlagen flexibel reagieren zu können, hat die Stadt Linz zusätzlich fünf Fahrzeuge mit Personal angemietet und drei Räumrouten an externe Dienstleister vergeben. 

Linz. „In den vergangenen Tagen ist der erste Schnee im Linzer Stadtgebiet gefallen. Unser Winterdienst-Team ist bestens vorbereitet“, sagt Umweltstadträtin Eva Schobesberger (Grüne). „Die Winterdienstzentrale an der Johann-Metz-Straße ist während der gesamten Saison, auch an Wochenenden und Feiertagen, rund um die Uhr besetzt. Pro Räumdurchgang legen die Einsatzkräfte etwa 1.300 Kilometer Fahrstreifen zurück, um die Mobilität und Sicherheit in Linz bestmöglich zu gewährleisten. Erstmals starten wir heuer auch ein Pilotprojekt in der Innenstadt, um den Salzverbrauch zu senken und damit die Umwelt zu schonen.“

Für die kommende Saison stehen 1.000 Tonnen Streumaterial, davon 900 Tonnen Salz, bereit. 150 Mitarbeiter sowie 56 städtische Fahrzeuge sind rund um die Uhr einsatzbereit.

