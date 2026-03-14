Nach Derby-Niederlage: Inter stolpert daheim gegen Atalanta

Inter Mailand hat im Meisterschaftskampf der italienischen Fußball-Serie-A den nächsten Dämpfer kassiert.
Der Tabellenführer musste sich am Samstag gegen Atalanta Bergamo daheim mit einem 1:1 zufrieden geben. Es war nach der Derby-Niederlage gegen AC Milan der nächste Punktverlust. Pio Esposito hatte Inter in Führung gebracht (26.), Nikola Krstovic rettete den Gästen im lombardischen Duell einen Zähler (82.).
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Inter hat acht Zähler Vorsprung auf Milan, das ein Spiel weniger ausgetragen hat. Atalanta bleibt Siebenter.