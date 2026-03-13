Flucht aus Saudi-Arabien: Cristiano Ronaldo (41) zurück in Madrid

Nach Drohnenangriffen in Saudi-Arabien hat Cristiano Ronaldo Riad verlassen und ist mit seiner Familie nach Madrid zurückgekehrt. Während der Kicker in Spanien blieb, zeigte sich seine Verlobte Georgina Rodriguez bei einer geschichtsträchtigen Modenschau in Rom.

Aufgrund der angespannten politischen Lage im Nahen Osten verließ Cristiano Ronaldo seine Wahlheimat Riad vor einigen Tagen mit dem Privatjet. Auslöser für die Abreise waren zwei Drohnenangriffe auf die diplomatische Vertretung der USA in der saudi-arabischen Hauptstadt. Ronaldo, der seit seinem Wechsel zum al-Nassr FC dort mit seiner Verlobten Georgina Rodriguez und den fünf Kindern lebt, suchte Zuflucht in Madrid.

In der spanischen Hauptstadt besitzt der 41-Jährige seit seiner Zeit bei Real Madrid ein luxuriöses Anwesen.

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Alleiniger Auftritt in Madrid

In der Madrider Innenstadt wurde der Kicker nun beim Verlassen einer Veranstaltung abgelichtet. Cristiano Ronaldo zeigte sich dabei im weißen Hemd der Marke Loewe, schwarzer Hose und weißen Sneakern – jedoch ohne seine Verlobte.

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Spanien ist für den Portugiesen nach wie vor ein privater Rückzugsort, den er in Krisenzeiten wie diesen bevorzugt.

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Rückkehr in vertraute Umgebung

Für die Familie bedeutet der Aufenthalt in Madrid eine Rückkehr in gewohntes Terrain. Nachdem die Lage in Riad als zu unsicher eingestuft wurde, bietet das Anwesen in Spanien den nötigen Schutz. Ob und wann die Familie wieder nach Saudi-Arabien zurückkehrt, bleibt angesichts der aktuellen politischen Umstände offen. Ronaldo scheint sich in Madrid jedenfalls sichtlich wohlzufühlen, auch wenn die sportlichen Verpflichtungen in Riad vorerst pausieren.