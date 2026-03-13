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© Getty Images

Auf Rekordjagd

Paukenschlag: WM-Legende kehrt wieder zurück

13.03.26, 17:15
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Der Mexikaner Guillermo Ochoa könnte mit Cristiano Ronaldo und Lionel Messi einen WM-Rekord brechen.

Der Mexikaner Guillermo Ochoa ist eine Legende bei Fußball-Weltmeisterschaften. Mit Traumparaden raubte er einigen Top-Nationen den letzten Nerv. Doch der 40-Jährige hat seit 2024 kein Länderspiel mehr bestritten. Das könnte sich nun kurz vor der Heim-WM ändern.

Während des Achtelfinals der Concacaf Champions Cup verletzte sich die aktuelle Nummer Eins von Mexiko, Angel Malagon. Der Keeper von Club America zog sich in der Partie gegen Philadelphia Union einen Achillessehnenriss zu und fällt somit sicher für die WM aus.

Rückkehr ins Mexiko-Tor?

Nach dem bitteren Ausfall von Malagon könnte eine alte Legende wieder ins mexikanische Tor zurückkehren. Guillermo Ochoa, der Albtraum von Deutschland und Brasilien, soll laut "El Pais" für die Freundschaftsspiele gegen Portugal und Belgien berücksichtigt werden.

Mexiko-Coach Javier Aguirre hat auch einige Alternativen. Doch wenn Ochoa für den WM-Kader nominiert werden soll, würde er mit Cristiano Ronaldo und Lionel Messi einen WM-Rekord brechen. Alle drei wären die ersten Spieler, die bei unglaublichen sechs Weltmeisterschaften teilgenommen haben. Ochoa war bisher 2006, 2010, 2014, 2018 und 2022 im mexikanischen WM-Kader.

Seit 2024 nicht mehr nominiert

Bei seinen ersten beiden Nominierungen war der Torhüter nicht die Nummer Eins. 2014, 2018 und 2022 erlangte Ochoa mit seinen Traumparaden Kultstatus. Auf die Gerüchte hat der Torhüter mit einem Lach- und Salutier-Emoji reagiert.

Seit 2024 stand er nicht mehr für Mexiko zwischen den Pfosten. Derzeit spielt er für den zypriotischen Klub AEL Limassol.

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