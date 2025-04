× Neuer Karriere-Hammer bei Weltfußballer Cristiano Ronaldo

Weltfußballer trifft auf Hollywood-Regisseur: Cristiano Ronaldo (40) startet seine nächste Karriere abseits des Rasen. Gemeinsam mit Matthew Vaughn (54), dem Macher hinter Erfolgen wie "Kingsman" und "Kick-Ass", gründete er das neue Filmstudio "UR*Marv" und bringt Actionfilme auf höchstem Niveau

Wie das Branchenmagazin "Variety" berichtet, sind bereits zwei Filme des Studios abgedreht, ein dritter befindet sich derzeit in der Entwicklung. Alle sollen Teil einer zusammenhängenden Action-Reihe werden. Vaughn und Ronaldo wollen mit innovativer Technik und klassischen Filmwerten eine neue Ära im Genre einläuten.

© UEFA ×

„Dies ist ein aufregendes Kapitel für mich, während ich neue Unternehmungen in Angriff nehme“, wird Ronaldo zitiert. Vaughn schwärmt über seinen neuen Geschäftspartner: „Cristiano hat auf dem Spielfeld Geschichten erschaffen, die ich niemals hätte schreiben können. Er ist ein echter Superheld – und jetzt machen wir gemeinsam inspirierende Filme.“

"Kingsmen" von Robert Vaughn © 2015 Twentieth Century Fox

Die Filmproduktion ist längst nicht Ronaldos erste Unternehmung neben seiner aktiven Karriere. Mit seiner Marke CR7 vertreibt der Portugiese bereits Unterwäsche, Parfüms und betreibt mit dem Hotelpartner Pestana Häuser in Metropolen wie Madrid, Lissabon oder New York. Auch seine Fitnesskette CR7 Fitness by Crunch wächst – vor allem in Spanien und Portugal.

© Photo Press Service/www.pps.at ×

Auf Social Media kündigte Ronaldo das Projekt mit einem schlichten, aber effektvollen Hinweis an: „Demnächst …“Mit UR*Marv bringt der Fußball-Gigant jetzt also nicht nur Bälle ins Rollen – sondern auch Blockbuster auf die Leinwand.