× Big Apple kostengünstig oder gratis entdecken

Die stadt, die niemals schläft hat den Ruf, nicht ganz billig zu sein. Dabei gibt es eine Vielzahl an familienfreundlichen Aktivitäten und besonderen Veranstaltungen zu erschwinglichen Preisen. Und manche Museen besucht man überhaupt gratis. Wir wissen welche...

New York City bleibt ein Traumziel für viele. Die Dollar-Kurse stehen für Europäer allerdings nicht allzu günstig, was dieses Traumziel ziemlich teuer macht. Deshalb haben wir NYC-Abenteuer für Sie gesucht, die ihr Budget nicht sprengen. Nachstehend die günstigen oder sogar kostenlosen Veranstaltungen und Attraktionen...

Frühlingsveranstaltungen

Zu den Frühlingsveranstaltungen im City Point Brooklyn gehört ein Osterfest am 19. April inklusive einem Treffen mit dem Osterhasen, Plätzchenbacken und Basteln. Am 24. Mai findet im City Point und draußen auf dem Albee Square das Show Brooklyn Some Love Fest statt, mit Aktivitäten wie Hip-Hop-Unterricht, Tai Chi, Conga-Trommeln, Kunsthandwerk, Musikunterricht, Kinderschminken und mehr.

Zu den familienfreundlichen Frühlingsveranstaltungen in The Seaport gehören die jährliche Holi-Feier in Zusammenarbeit mit The Culture Tree und dem South Street Seaport Museum am 15. März sowie die Seaport Storytime bei McNally Jacksonan Samstagen um 12 Uhr – ideal für Kinder zwischen 3 und 8 Jahren, aber alle sind willkommen.

Im Battery Park in Lower Manhattan finden von April bis Oktober die Sundays at the Showbox mit kostenlosen Musik-, Tanz- und Puppentheateraufführungen statt.

Die Stadt von oben sehen auf dem Edge, dem Empire State Building, dem One World Observatory, dem Summit One Vanderbilt und dem Top of the Rock Oberservation Deck – alle fünf Observatorien bieten freien Eintritt für Kinder unter fünf Jahren in Begleitung eines Erwachsenen mit Eintrittskarte.

Museen

Das Museum of the City of New York ist für Personen unter 18 Jahren kostenlos und bietet mittwochs freien Eintritt für alle. Für Familien bietet das Museum an den Wochenenden ein interaktives NYC Discovery Lab sowie dreimal im Monat Veranstaltungen zum Vorlesen.

Das Whitney Museum of American Art hat vor Kurzem angekündigt, dass Besucher bis 25 Jahre freien Eintritt haben, zusätzlich zum freien Eintritt für alle freitags von 17 bis 22 Uhr und am zweiten Sonntag jeden Monats. An den „Free Second Sundays“ bietet das Museum Kunst für alle Altersgruppen und Vorlesestunden der New York Public Library an.

Die New York Hall of Science in Queens ist das einzige interaktive Wissenschaftszentrum in NYC. Das Museum bietet Freitagnachmittags von 14 bis 17 Uhr freien Eintritt an. Eine vorherige Reservierung ist erforderlich und kann hier vorgenommen werden.

Das Museum of the Moving Image bietet eine Reihe von Familienprogrammen an. In diesem Museum, das sich mit Film und Fernsehen befasst, gibt es die Jim-Henson-Ausstellung mit 47 Puppen aus der Sesamstraße, der Muppet Show, Fraggle Rock und vielen anderen. Der Eintritt kostet 20 $ oder weniger, Führungen gibt es für 5 $.

Das Bronx Childrens Museum wurde 2022 in neuen Räumlichkeiten eröffnet wurde (8 $ für Kinder und 14 $ für Erwachsene). Alternativ bietet sich eine Fahrt mit der kostenlosen Staten Island Ferry an, um die Innen- und Außenausstellungen, Workshops und weitere Angebote des Kindermuseums zu besuchen (8 $).

Konzerte. Vom 4. bis 8. Juni veranstaltet das New York Philharmonic kostenlose Konzerte mit klassischer Musik in Parks in allen fünf Stadtbezirken, darunter der Van Cortlandt Park in der Bronx, der Great Lawn im Central Park, der Cunningham Park in Queens und der Prospect Park in Brooklyn, sowie ein Hallenkonzert auf Staten Island.

Outdoor-Aktivitäten

Der Bronx Zoo, Heimat von mehr als 11.000 Tieren, bietet mittwochs begrenzten freien Eintritt. Es sind zeitlich begrenzte Eintrittskarten im Voraus erforderlich; der Mittwoch Ticket-Store öffnet montags um 17 Uhr für Reservierungen an diesem Mittwoch.

Governors Island beherbergt die längste Rutsche in New York City mit einer Länge von 57 Fuß. Die Insel bietet außerdem einen Abenteuerspielplatz, einen Hängemattenwiese, eine urbane Farm, auf der Veranstaltungen wie Schnitzeljagden und Workshops stattfinden, und vieles mehr. Der Eintritt ist frei. Die Insel ist mit der Governors Island Ferry (5 $ Hin- und Rückfahrt für Erwachsene, kostenlos für Kinder bis 12 Jahre) und der NYC Ferry (4,50 $ einfache Fahrt für Erwachsene, kostenlos für Kinder unter 1,10 Meter Körpergröße) erreichbar. Der 4.000 m2 große Pier 26 Science Playground wurde letztes Jahr im Hudson River Park eröffnet. Der Spielplatz, der sich auf die Meeresforschung konzentriert, regt Kinder dazu an, etwas über die Tierwelt des Hudson Rivers zu lernen, einschließlich Spielstrukturen in Form zweier Störarten, die in diesem Gebiet heimisch sind.

Und Pier 42 in Manhattans Lower East Side beherbergt einen Park und einen Spielplatz mit Blick auf den East River.