"Traumschiff"-Star motzt über Billig-Gagen bei Kult-Serie

In der ZDF-Morgensendung „Volle Kanne“ haben Daniel Morgenroth und Johanna Klante offen über das Leben hinter den Kulissen des „Traumschiffs“ gesprochen – und dabei überraschend ehrlich über den Kultstatus der Serie und über die Bezahlung in der Schauspielbranche geredet.

Seit sechs Jahren steht Schauspieler Daniel Morgenroth (61) als Staff-Kapitän Martin Grimm an der Seite von Florian Silbereisen (44) auf dem ZDF-„Traumschiff“ vor der Kamera. Trotz seiner Erfahrung und der langen Laufzeit der Kultserie wird an Bord jedes Jubiläum gefeiert, wie Morgenroth bei Moderatorin Nadine Krüger in der Sendung „Volle Kanne“ erzählte: „Wir zählen schon mit“, lachte der 61-Jährige, der gemeinsam mit seiner Ehefrau Johanna Klante (49) zu Gast war.

Theater statt Südsee

Neben seiner Fernsehrolle steht das Schauspielpaar regelmäßig auch auf der Bühne. Ab Ende November sind Morgenroth und Klante in einer Komödie am Schlosspark-Theater von Dieter „Didi“ Hallervorden in Berlin zu sehen. Seit dem Beginn ihrer Karriere vor mehr als 20 Jahren habe sich vieles verändert, sagt Morgenroth.

„Wenn man heute Schauspieler werden will, muss man sich warm anziehen – die Konkurrenz ist riesig“, erklärte er. Zwar sei die Ausbildung nach wie vor anspruchsvoll, doch die Gagen junger Schauspieler seien nach wie vor niedrig: „Die liegen immer noch bei unter 3000 Euro brutto“, kritisierte Morgenroth. Der Weg zu höheren Honoraren sei „wirklich ein harter, langer Weg“.

Der „Traumschiff“-Kult lebt weiter

Trotz sinkender Gesamtreichweiten erlebt das ZDF-„Traumschiff“ bei jüngeren Zuschauern eine kleine Renaissance. Besonders die Folge aus dem Jahr 2024, die in Thailand spielte, erreichte in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen so viele Zuschauer wie seit fast zwei Jahrzehnten nicht mehr.

Morgenroth selbst zeigt sich überrascht über die Fanbasis: „Ich höre wirklich von vielen Leuten, wo ich gar nicht denken würde, dass die das gucken“, sagte er in der Sendung. Der Schauspieler führt den anhaltenden Erfolg auf den Kultfaktor der Reihe zurück.

Neue Reiseziele – auch privat

In der Regel steuert das „Traumschiff“ sonnige Destinationen an, doch für kommende Folgen ging es nun nach Island. Dort war auch Ehefrau Johanna Klante mit an Bord – allerdings diesmal nur als Gast. Die Schauspielerin war in der Vergangenheit bereits in mehreren Episoden der Serie zu sehen.

Mit Humor, Bodenständigkeit und ehrlichen Einblicken in das Schauspielerleben zeigten sich Morgenroth und Klante bei „Volle Kanne“ als eingespieltes Team – auf der Bühne wie im Fernsehen.