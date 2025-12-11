Thomalla-Ex Loris Karius: Überraschende Baby-News kurz vor Weihnachten

Der Tormann und seine Ehefrau Diletta Leotta haben zum Jahresende schöne Neuigkeiten für ihre Fans und Familie.

Kurz vor den Feiertagen sorgt ein Posting aus dem Hause Karius/Leotta für leise, aber deutliche Jubelstimmung: Mit einem Babybauchfoto auf Instagram machen Torhüter Loris Karius und seine Ehefrau Diletta Leotta öffentlich, dass Familienzuwachs unterwegs ist – sehr zur Freude ihrer kleinen Tochter Aria.

Der 32-jährige Keeper, früher mit Sophia Thomalla (36) liiert, und die 34-jährige italienische Sportmoderatorin erwarten ihr zweites Kind. Die frohe Botschaft verbreiteten sie am Montag über einen gemeinsamen Instagram-Beitrag.

„Kein schöneres Geschenk“

„Dieses Weihnachten könnten wir uns kein schöneres Geschenk wünschen“, schrieb Leotta zu dem Posting. „Aria wird große Schwester, und unsere Herzen sind bereit, doppelt so viel Liebe zu geben.“ Die gemeinsame Tochter Aria kam im August 2023 zur Welt.

Das Foto, das das Paar veröffentlichte, fängt die Vorfreude der jungen Familie ein: Karius und Leotta sitzen mit der strahlenden Zweijährigen auf der Couch, Vater und Tochter legen jeweils eine Hand auf Leottas Babybauch. Auch der kleine Zwergspitz der Familie hat sich fürs Bild dazugesellt. In ihrer Instagram-Story teilte Leotta zudem ein weiteres Foto, auf dem Aria sanft den Bauch ihrer Mutter berührt – versehen mit einem weißen Herz.

Karius und Leotta sind seit Oktober 2022 ein Paar. Anfang 2023 machten sie ihre Beziehung öffentlich, wenig später kam Aria auf die Welt. Im Sommer 2024 gaben sie sich auf der sizilianischen Insel Vulcano das Jawort – vor rund 150 Gästen, darunter Prominente wie Michelle Hunziker und Influencerin Chiara Ferragni.