Spelunke: Neues, kreatives Team

Mit Patissier Benjamin Schröder ist das neue Team der Spelunke komplett.

Mit dem Engagement von Benjamin Schröder, Rolling-Pin-Pattissier des Jahres 2020, ist das ambitionierte Team, mit dem Spelunke-Geschäftsführer Manfred Helnwein in die nächsten 5 Jahre starten will, komplett. Der Dessert-Profi, dessen Kreationen gewagt und oft mit einem Schuss „Provokation“ bereichert sind, wird nicht nur bei der süßen Auswahl der Spelunke, sondern auch des Klees am Hanselteich gestalterisch tätig sein.

Junges Team. Geführt wird die neue Küchencrew seit Kurzem von Ralph Kampf, der der bewährten Mischung aus mediterraner und heimischer Küche neue Akzente hinzufügen will. Restaurantleiter ist Patrick Werner, für die Bar zeichnet Michael Horak verantwortlich.



